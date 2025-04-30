19 Nisan Cumartesi günü İstanbul’un en güzel semtlerinden biri olan Çengölkey’de Xiaomi Fan’larla buluştuk. Bu sefer rehberimiz Cem Kıvırcık’tı. Xiaomi Türkiye de bu etkinlikte misafirlerimizin kullanması için Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra telefonlar tedarik etmişti.
DXOMARK skorlarına göre şu an için dünyanın en başarılı tele lensine sahip olan cep telefonu Xiaomi 15 Ultra ile Çengelköy’den mükemmel manzara fotoğrafları çektik. İstanbul Boğazı’nın eşsiz güzelliklerini yakaladık.
Ayrıca Cem Abi katılımcılara bol bol portre fotoğrafçılık konusunda ipuçları verdi. Leica destekli Xiaomi 15 ailesi ile başarılı kadrajlar yakalamak çok zor olmasa da onun deneyimlerini dinlemek ve söylediği tarzda fotoğraflar çekmek herkes için keyifliydi.
Hava biraz bulutlu olsa da gün sonunda herkes Xiaomi 15 serisi ile çok güzel fotoğraflar çekti.
Xiaomi 15 Ultra Özellikleri;
Renk: Siyah / Beyaz / Gümüş Krom
Boyut: 161,3 x 75,3 x 9,48 mm
Ağırlık: 229 gram
Malzeme: 6M42 Alüminyum, Vegan Deri, Fiberglass
Koruma: Xiaomi Shield Glass 2.0, IP68, Gorilla Glass 7i
Ekran: 6,73 inç WQHD+ LTPO AMOLED 120 Hz
Ekran Geliştirme: 300 Hz, 3200 nit, 12 bit, Dolby Vision, HDR10+, 1920 Hz PWM
İşlemci: Snapdragon 8 Elite
Bellek: 16 GB LPDDR5X
Depolama: 512 GB UFS 4.1
Ana Kamera: 50 MP LYT-900, 1 inç, f/1.63, 23 mm, Laser AF, OIS
Geniş Açı: 50 MP ISOCELL JN5, f/2.2, 14 mm
Telefoto: 50 MP IMX858, f/1.8, 70 mm, OIS
Periskop Telefoto: 200 MP ISOCELL HP9, f/2.6, 100 mm, OIS
Arka Video: 8K 30 fps, 4K 120 fps / 4K 30 fps Dolby Vision
Ön Kamera: 32 MP OmniVision OV32B40, f/2.0, 22 mm
Ön Video: 4K 60 fps, 4K 30 fps Dolby Vision
Ses: Dolby Atmos Strereo, 4 mikrofon
Bağlantı: Wi-Fi 7, BT 6, NFC
USB: USB-C 3.2 Gen 2
Batarya: 5410 mAh
Şarj: 90 Watt
Kablosuz Şarj: 80 Watt
Xiaomi 15 Teknik Özellikleri;
Renk: Siyah, Beyaz, Yeşil, Likit Gümüş
Boyut: 152,3 x 71,2 x 8,08 mm
Ağırlık: 191 gram
Koruma: IP68, Xiaomi Shield Glass
Çerçeve: 6M42 Alüminyum Çerçeve
Ekran: 6,36 inç 2670 x 1200 piksel CrystalRes AMOLED M9 ekran paneli
Ekran Detayları: 120 Hz, 460 PPI, 3200 nit, 300 Hz, 12 bit, HDR10, HDR10+, Dolby Vision
İşlemci: Snapdragon 8 Elite
Bellek: 12 GB PDDR5X 8533 Mbps
Depolama: 256 GB | 512 GB UFS 4.0
Lens Sistemi: LEICA VARIO-SUMMILUX
Ana Kamera: 50 MP OmniVision OVX9000 (Light Fusion 900) f/1,62 OIS
Telefoto Kamera: 50 MP Samsung ISOCELL JN5 f/2,0 OIS (2.6x)
Geniş Açı Kamera: 50 MP Samsung ISOCELL JN1 f/2,2
Ön Kamera: 32 MP OmniVision OV32B, f/2.0
Video: 8K 30 fps, 4K 60 fps (Ön Arka)
Ses: Stereo hoparlörler, 4 Mikrofonlu dizi
Bağlantı: 5G, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
Batarya: 5240 mAh
Şarj: 90 W HyperCharge
Kablosuz Şarj: 50 W kablosuz HyperCharge
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