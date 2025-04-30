19 Nisan Cumartesi günü İstanbul’un en güzel semtlerinden biri olan Çengölkey’de Xiaomi Fan’larla buluştuk. Bu sefer rehberimiz Cem Kıvırcık’tı. Xiaomi Türkiye de bu etkinlikte misafirlerimizin kullanması için Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra telefonlar tedarik etmişti.

DXOMARK skorlarına göre şu an için dünyanın en başarılı tele lensine sahip olan cep telefonu Xiaomi 15 Ultra ile Çengelköy’den mükemmel manzara fotoğrafları çektik. İstanbul Boğazı’nın eşsiz güzelliklerini yakaladık.

Ayrıca Cem Abi katılımcılara bol bol portre fotoğrafçılık konusunda ipuçları verdi. Leica destekli Xiaomi 15 ailesi ile başarılı kadrajlar yakalamak çok zor olmasa da onun deneyimlerini dinlemek ve söylediği tarzda fotoğraflar çekmek herkes için keyifliydi.

Hava biraz bulutlu olsa da gün sonunda herkes Xiaomi 15 serisi ile çok güzel fotoğraflar çekti.

Xiaomi 15 Ultra Özellikleri;

Renk: Siyah / Beyaz / Gümüş Krom

Boyut: 161,3 x 75,3 x 9,48 mm

Ağırlık: 229 gram

Malzeme: 6M42 Alüminyum, Vegan Deri, Fiberglass

Koruma: Xiaomi Shield Glass 2.0, IP68, Gorilla Glass 7i

Ekran: 6,73 inç WQHD+ LTPO AMOLED 120 Hz

Ekran Geliştirme: 300 Hz, 3200 nit, 12 bit, Dolby Vision, HDR10+, 1920 Hz PWM

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Bellek: 16 GB LPDDR5X

Depolama: 512 GB UFS 4.1

Ana Kamera: 50 MP LYT-900, 1 inç, f/1.63, 23 mm, Laser AF, OIS

Geniş Açı: 50 MP ISOCELL JN5, f/2.2, 14 mm

Telefoto: 50 MP IMX858, f/1.8, 70 mm, OIS

Periskop Telefoto: 200 MP ISOCELL HP9, f/2.6, 100 mm, OIS

Arka Video: 8K 30 fps, 4K 120 fps / 4K 30 fps Dolby Vision

Ön Kamera: 32 MP OmniVision OV32B40, f/2.0, 22 mm

Ön Video: 4K 60 fps, 4K 30 fps Dolby Vision

Ses: Dolby Atmos Strereo, 4 mikrofon

Bağlantı: Wi-Fi 7, BT 6, NFC

USB: USB-C 3.2 Gen 2

Batarya: 5410 mAh

Şarj: 90 Watt

Kablosuz Şarj: 80 Watt

Xiaomi 15 Teknik Özellikleri;

Renk: Siyah, Beyaz, Yeşil, Likit Gümüş

Boyut: 152,3 x 71,2 x 8,08 mm

Ağırlık: 191 gram

Koruma: IP68, Xiaomi Shield Glass

Çerçeve: 6M42 Alüminyum Çerçeve

Ekran: 6,36 inç 2670 x 1200 piksel CrystalRes AMOLED M9 ekran paneli

Ekran Detayları: 120 Hz, 460 PPI, 3200 nit, 300 Hz, 12 bit, HDR10, HDR10+, Dolby Vision

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Bellek: 12 GB PDDR5X 8533 Mbps

Depolama: 256 GB | 512 GB UFS 4.0

Lens Sistemi: LEICA VARIO-SUMMILUX

Ana Kamera: 50 MP OmniVision OVX9000 (Light Fusion 900) f/1,62 OIS

Telefoto Kamera: 50 MP Samsung ISOCELL JN5 f/2,0 OIS (2.6x)

Geniş Açı Kamera: 50 MP Samsung ISOCELL JN1 f/2,2

Ön Kamera: 32 MP OmniVision OV32B, f/2.0

Video: 8K 30 fps, 4K 60 fps (Ön Arka)

Ses: Stereo hoparlörler, 4 Mikrofonlu dizi

Bağlantı: 5G, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

Batarya: 5240 mAh

Şarj: 90 W HyperCharge

Kablosuz Şarj: 50 W kablosuz HyperCharge

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