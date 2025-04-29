Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım için hazırlanan iddianame gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan dosyada, Barım’ın “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İçindekiler Ayşe Barım için 30 yıla kadar hapis istemi

Ayşe Barım için 30 yıla kadar hapis istemi

ID İletişim şirketinin kurucularından olan Ayşe Barım, bir süredir hem Rekabet Kurulu hem de yargı mercileri tarafından mercek altına alınmıştı. TV100 yazarı Fuat Uğur’un ortaya attığı kartelleşme iddiaları sonrası, kast ajansları arasında yer alan 21 firmaya soruşturma açılmıştı.

Ayşe Barım’ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu öne sürülmüştü ve ardından gelen yurtdışı yasağı ve hızla gelişen yargı süreciyle Barım hakkında verilen tutuklama kararı da kamuoyunun dikkatini artırdı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, Gezi Parkı olayları ile ilgili iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Barım’ın “planlayıcılardan biri” olduğu iddiası, sanat camiasında da büyük yankı uyandırdı.

Ayşe Barım avukatlarının yaptığı itirazlar reddedilse de, süreç halen hukuki mücadeleyle devam ediyor. Şu an yeniden tutuklu olan Barım hakkında verilecek nihai karar merakla bekleniyor.

Ayşe Barım, 30 yıla kadar hapis istemiyle yargı önüne çıkmaya hazırlanırken, hem medya sektörü hem de kamuoyu bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

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