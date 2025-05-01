Teknoloji dünyası, şeffaf tasarımı ve yenilikçi arayüzüyle dikkat çeken Nothing markasının yeni amiral gemisi modelini heyecanla bekliyor. Nothing’in premium segmentteki son telefonu olan Phone (2)’nin piyasaya sürülmesinin üzerinden geçen zamanın ardından gözler, markanın sıradaki büyük adımı olan Nothing Phone 3 modeline çevrildi. Peki Nothing Phone 3 ne zaman tanıtılacak?

Nothing Phone 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Phone 3 için resmi bir lansman tarihi henüz açıklanmamış durumda. Sızıntılar, cihazın bu yıl içerisinde, ilkbahar veya yaz dönemlerinde tanıtılacağına işaret ediyor. Son sızıntılar, Nothing Phone 3 tanıtım tarihi için Temmuz 2025 tarihini işaret ediyor. Bu tarih, markanın önceki lansman takvimleriyle de uyumlu diyebiliriz.

Bununla beraber, Nothing CEO’su ve Kurucu Ortağı Carl Pei, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, cihazın nerelerde satışa sunulacağına dair bilgi verdi. Pei, Nothing Phone 3 modelinin ABD pazarında satışa sunulacağını doğruladı. Nothing Phone (2) de ABD’de piyasaya sürülmüştü, bu nedenle bir sürpriz yok.

Nothing Phone 3 özellikleri hakkında henüz net bilgiler olmasa da, beklentiler oldukça yüksek. Nothing Phone 3‘ün, markanın imzası haline gelen ikonik şeffaf tasarımını ve özelleştirilebilir Glyph LED arayüzünü koruması bekleniyor. Hatta bazı kaynaklar, markanın bu modelle birlikte yeni bir tasarım dili sunabileceğini de öne sürüyor.

Donanım tarafında ise Nothing Phone 3‘ün gücünü Qualcomm’un yeni nesil yonga setlerinden, muhtemelen Snapdragon 8s Gen 3‘ten alacağı konuşuluyor. Yüksek performans vadeden bu işlemcinin yanı sıra, yüksek yenileme hızına sahip kaliteli bir AMOLED ekran da beklenen özellikler arasında yer alıyor.

Ayrıca, Phone (3a) serisinde olduğu gibi Nothing Phone 3 modelinde de ana ve ultra geniş açılı lenslere ek olarak bir telefoto kamera sensörünün bulunması ve Essential Key gibi özel bir tuşun yer alması ihtimaller dahilinde.

Nothing Phone 3 Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek? Nothing Phone 3 Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek?

Nothing Phone 3 modelinin küresel lansmanı kadar, Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağı da merak konusu. Henüz Nothing tarafından resmi bir Türkiye lansmanı tarihi veya satış tarihi duyurusu yapılmadı. Ancak genel beklenti, cihazın Avrupa lansmanı ile eş zamanlı veya çok kısa bir süre sonra Türkiye’deki teknoloji meraklılarıyla buluşacağı yönünde.

Markanın önceki modelleri de Avrupa ile benzer zamanlarda Türkiye’de satışa sunulmuştu. Bu nedenle, Nothing Phone 3‘ün de Temmuz veya Ağustos 2025 gibi Türkiye raflarında yerini alması olası görünüyor.

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Siz Nothing Phone 3 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.