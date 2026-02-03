GÜNCELLEME: Cihaz tanıtıldı, Honor Magic 8 Pro Türkiye fiyatı gibi bilgilere erişmek için bu bağlantıdaki içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Honor’un merakla beklenen yeni amiral gemisi Honor Magic 8 Pro için Türkiye’deki teknoloji severlere müjdeli haber geldi. Cihaz, üst düzey donanımı ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekerken, markanın Türkiye pazarındaki iddiasını güçlendirecek. Avrupa lansmanından kısa süre sonra Türkiye’ye gelecek olan bu güçlü model, fiyatı henüz açıklanmasa da rekabeti artıracağı kesin. Peki, Honor Magic 8 Pro Türkiye’ye ne zaman giriş yapıyor?

Honor Magic 8 Pro Türkiye’de ne zaman satışa çıkıyor?

Honor Magic 8 Pro modelinin Türkiye pazarına sunulacağı tarih 3 Şubat olacak gibi duruyor. Cihazın Avrupa’da 15 Ocak’ta tanıtıldığını düşünürsek, küresel pazara yakın bir tarihte ülkemize gelmesi kullanıcıları memnun etti. Satış fiyatının da bu lansmanla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Cihaz Avrupa pazarında tablet ve şarj cihazı gibi hediyelerle satışta, Türkiye pazarında da böyle kampanyalar olacak mı göreceğiz.

Honor Magic 8 Pro teknik özellikleri neler sunuyor?

Yeni Honor Magic 8 Pro, mobil teknolojinin zirvesini temsil eden donanımlara sahip. Performansın kalbinde, en zorlu görevlerin bile üstesinden gelebilecek güçte olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti bulunuyor. Bu işlemci, hem günlük kullanımda hem de yoğun oyun seanslarında akıcı bir deneyim vadediyor.

Bu işlemcye 12GB LPDDR5x RAM ve 512GB UFS 4.1 depolamanın eşlik etmesini bekliyoruz. Çin gibi pazarlarda 16GB RAM ve 1TB depolamaya sahip sürümlerin satıdığını biliyoruz ancak büyük ihtimalle fiyat çok yüksek olacaktır. Bu nedenle şirket Çin dışındaki pazarlarda 12GB RAM ve 512GB depolamaya sahip sürüme yer veriyor.

Görsel deneyim açısından, cihaz 6.71 inç büyüklüğünde, pürüzsüz 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran kullanıyor. Canlı renkler ve derin siyahlar sunan bu ekran, multimedya tüketimini keyifli hale getiriyor. Yazılım tarafında ise telefon, Android 16 tabanlı güncel MagicOS 10.0 işletim sistemi ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Cihazın en iddialı yanlarından biri de kamera sistemi. Honor’un özellikle DxOMark gibi akıllı telefon kamerası testlerinde en iyi kameralı telefonlar listesinde başı çeken amiral gemilerine sahip olduğunu biliyoruz. Honor Magic 8 Pro modeli de istisna değil. Bu nedenle kamera konusunda cihazın üzmeyeceği şimdiden söylenebilir.

Arkada üçlü OIS destekli 50 megapiksel geniş açılı ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğe sahip periskop telefoto lens (OIS destekli ve 2.7x optik zoom kapasiteli) ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensöründen oluşan üçlü kameralar yer alıyor. Bu kombinasyon, uzak mesafedeki detayları kayıpsız yakalamayı sağlıyor.

Ön tarafta ise derinlik sensörüyle desteklenen güçlü bir 50 megapiksel selfie kamerası mevcut. Batarya kapasitesi de amiral gemisi standartlarının üzerine çıkarak tam 7.100 mAh değerinde. Bu büyük batarya, uzun süreli kullanım sunarken, 100W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj desteğiyle kısa sürede dolum yapabiliyor.

Cihazın yasal düzenlemeler nedeniyle Avrupa pazarında daha küçük kapasiteyle sunulduğunu biliyoruz. 6270 mAh bataryalı bu sürüm Türkiye’ye de gelecek mi göreceğiz.

Genel olarak bakıldığında, Honor Magic 8 Pro modelinin güçlü işlemcisi, yüksek çözünürlüklü kamera dizilimi ve devasa pil kapasitesi ile pazara sağlam bir giriş yapması bekleniyor. Özellikle rakiplerine kıyasla sunduğu pil ömrü ve kamera zoom yeteneği ile üst segmentteki kullanıcıların dikkatini çekecektir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Honor Magic 8 Pro modelinin özellikleri beklentilerinizi karşıladı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!