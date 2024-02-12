Google’ın en son Android güncellemesi olan Android 14 QPR 3 Beta 1, Pixel kullanıcılarına sunulan “Arama Çemberi” özelliğiyle sınırlı kalmıyor. Bu güncelleme, dikkatli gözlemcilerin keşfettiği Android 15 sürümünü işaret eden gizli bir sürprizle birlikte geliyor. 9to5Google’ın raporuna göre, Android 14 logosunda incelikli bir değişiklik fark edildi; artık logo, “V” harfine benzeyen ters bir üçgen formunda.

İçindekiler Android 15 yakında geliyor

Android 15 yakında geliyor

Google’ın her Android sürümüne, logoya dokunarak erişilebilen gizli bir mini oyun eklediği bilinmektedir. Ancak, henüz yeni güncellemeyi tanıtan bir easter egg keşfedilmedi. Bununla birlikte, Android 15’in dahili adıyla uyumlu olan “Vanillaicecream” kod adını görebiliyoruz.

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Google’ın Android sürümlerini alfabetik olarak tatlılardan sonra adlandırma geleneği, Android 15’in sevgiyle “Vanilyalı Dondurma” olarak anılacağını gösteriyor. Güncellemenin ilk Geliştirici Önizlemesi’nin resmi çıkış tarihi henüz açıklanmasa da, Google’ın geçmişi bu ayın sonlarında olabileceğini işaret ediyor. Android 13 ve 14’ün zaman çizelgelerine bakıldığında, ilk betaların Geliştirici Önizlemesinden birkaç ay sonra yayınlanabileceği görülüyor. Google’ın geleneksel programı doğrultusunda, Ekim ayında yeni Pixel telefonlarının piyasaya sürülmesiyle birlikte kararlı bir Android 15 sürümü de yayınlanabilir.

Merakla beklenen güncellemenin sunacağı tüm özellikleri şu anda bilmek mümkün olmasa da, son Android 14 QPR3 beta sürümünde, bir sonraki Android sürümünün daha iyi çoklu görev yeteneklerine sahip olacağı öne sürülen “Uygulama Çiftleri” özelliği keşfedildi.

Google, Android 15’in kesin çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, bir sonraki Android versiyonunun aktif olarak geliştirildiği kesin. Resmi duyuruya yaklaşıldıkça, yeni güncellemenin getireceği yeni özellikler ve iyileştirmeler hakkındaki spekülasyonların artması bekleniyor.