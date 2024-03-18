Android telefon kullanıcıları için cihazlarının kaybolması, özellikle de cihaz kapalıyken bu durum oldukça sinir bozucu bir deneyim olabilir. Neyse ki, Google’ın Cihazımı Bul sistemi gibi kayıp cihazları bulmaya yardımcı olan özellikler mevcut olsa da, özellikle cihaz kapalıyken bu tür sistemlerin sınırlamaları bulunuyor. Ancak, Android 15 ile birlikte Google, bu sorunu çözmek için yeni bir Powered Off Finding API’sini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Android Police’in son raporuna göre, bu yeni API, cihazlar kapalıyken bile onların konumunu belirlemeye yardımcı olacak. API, Bluetooth denetleyicisinin belleğinde önceden hesaplanmış Bluetooth işaretlerini saklayarak çalışıyor. Ancak, bu noktada bir sorun ortaya çıkıyor: Cihazın Bluetooth denetleyicisine güç verilmesi gerekiyor ki bu da özel bir donanım gerektiriyor ve bu sayede telefonun tamamen kapalıyken bile çalışması mümkün oluyor. Dolayısıyla, bu özelliğin çalışabilmesi için küçük bir pil rezervine de ihtiyaç duyulabilir.

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İlk başta Pixel 9 ile birlikte sunulabileceği söylentiler arasında yer alsa da, Android Police raporu, Android 15’in yayınlanmasıyla birlikte Pixel 8’in de bu özelliği kullanabileceğini gösteriyor.

Ancak, donanım gereksinimlerinin yanı sıra, Bluetooth Bulucu HAL’yi (Donanım Soyutlama Katmanı) desteklemek için önemli yazılım mühendisliği çalışmaları da gerekiyor. Bu nedenle, kullanıcıların bu özelliği kullanabilmeleri için Android 15’e güncellemeleri ve Google’ın Cihazımı Bul sisteminin en son sürümüne sahip olmaları gerekecek.

Ne yazık ki, Pixel Fold, Pixel 7 serisi ve Pixel 6 serisi gibi daha eski cihazların bu özelliği alması muhtemelen daha düşük bir ihtimal. Bu cihazların bu özelliği destekleyip desteklemediği veya sınırlamaların tamamen yazılım tabanlı olup olmadığı henüz net değil.

Ancak gelecekte, bu özelliğin daha eski cihazlara, özellikle de Pixel Fold gibi son teknoloji ürünü modellere genişletilmesi muhtemel. Bu da kullanıcıların cihazlarını kaybettiklerinde onları daha kolay bir şekilde bulabilmelerine yardımcı olabilir.