Bu videoda Eren, bayram tatili boyunca HUAWEI ve HONOR markasının en tepe iki modeli olan P60 Pro ve Magic6 Pro ile belirli noktalardan fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi. İki telefonda birbirinden güçlü kamera sistemlerine sahip. DXOMARK’ta HUAWEI P60 Pro geçtiğimiz aylara kadar uzun süre liderliğini sürdürürken şimdi ise zirvede HONOR Magic6 Pro yer alıyor.

Peki bu iki telefon söz konusu fotoğraf çekimi olduğunda nasıl işler ortaya çıkarıyor? Hangi telefon hangi modlarda daha iyi sonuçlar elde ediyor? Bu soruların cevaplarını ve Eren’in seçimlerini bu videoda bulabilir, siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İyi seyirler.

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