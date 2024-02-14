Google, Android 15 güncellemesinin heyecan verici yeni bir döneminin kapılarını aralıyor. 9to5Google’ın son raporuna göre, teknoloji devi Google, bu haftanın sonlarına doğru Android 15’in ilk Geliştirici Önizlemesini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bir Google geliştiricisi, Android Açık Kaynak Projesi’nde yaptığı bir açıklamada, Android 15’in ilk önizlemesinin 15 Şubat 2024 Perşembe günü duyurulacağını belirtti. Bu yeni sürüme “Android V” adı verilirken, içerideki kod adı ise “Vanilyalı Dondurma” olarak belirlendi.

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Zaman çizelgesine göre, bu önizleme, Android 14 QPR3 Beta 1’in piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra gelecek. İlginç bir şekilde, bu güncelleme Android 14 logosunu üçgen içine alarak yaklaşan Android 15’in ipuçlarını veren bir easter egg güncellemesi içeriyordu.

Geçen yıla kıyasla, Android 15’in önizlemesi biraz daha gecikecek ve geçen yılın önizlemesi 8 Şubat 2023’te yayınlanmıştı. Ancak, gelenek bozulmayacak ve büyük ihtimalle sadece Pixel cihazları Android 15 Geliştirici Önizlemesi’ni alacak. Geliştirici Önizlemelerinin genellikle kararlı olmaması ve genel kullanıma yönelik olmaması nedeniyle, beta güncellemelerine kayıtlı kullanıcılar muhtemelen şimdilik Android 14’te kalacaklar.

İlk Android 15 Geliştirici Önizlemesi, Google’ın yaklaşan sürüm hakkında bize önemli bilgiler sunacak. Örneğin, Android 14 QPR2 Beta 2 güncellemesinde görüldüğü gibi, “Özel Alan” özelliğinin dahil edilebileceği gibi belirli uygulamaların gizlenmesi ve kilitlemesine olanak tanıyan yeni özelliklerin ipuçları bulunuyor.

Yarın yayınlanması beklenen ilk Android 15 Geliştirici Önizlemesi ile birlikte, bir sonraki Android işletim sistemi hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Bu yeni sürümün, mobil dünyada heyecan verici bir değişimi başlatacağına dair beklentiler oldukça yüksek.