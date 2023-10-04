Google, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni amiral gemisi akıllı telefonları olan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’yu tanıttı. Akıllı telefonlarına ek olarak birtakım ekosistem ürünü de tanıtan Google lansman ile çok konuşuldu. Ancak bu lansmanda tüm Android dünyasını etkileyen bir şey daha vardı. Android 14.

Geliştirilmiş ve Daha Çok Özelleştirme Sunan Material You

Google, Android 12 ile birlikte “Material You” denilen tasarım dilini benimsemişti. Bu tasarım dili kullanıcılar tarafından da oldukça beğenilmişti. Android 14 ile birlikte Google bu özelliğini geliştiriyor. Metinden resme özelliği ile kullanıcılar kendi duvar kağıdını oluşturabilecek. Android 14 bunu yapay zeka ile yapacak. Bunların haricinde artık kilit ekranı daha da özelleştirilebiliyor. Kullanıcılar kilit ekranına uygulama kısayolları, widgetlar ekleyebiliyor.

Erişilebilirlik

Android 14 ile birlikte işitme ve görme engelli kişiler için daha kolay bir kullanım geliyor. Artık yazı fontu %200 büyütülebilecek. İşitme cihazı entegrasyonu daha kolay ve kullanıcı dostu olacak. Bunların haricinde ise bildirim geldiği zaman flaşın yanıp sönmesini sağlayan flaş bildirimleri özelliği de Android 14 ile birlikte geliyor.

Güvenlik ve Health Connect

Google, Android 14 ile birlikte güvenlik konusuna da el atmış. Android 12 ve Android 13’te bir uygulama kamera, mikrofon gibi hassas bir izne eriştiği zaman Android size direkt bir bildirim gönderiyordu. Artık uygulamalar ile paylaştığınız veriler 3. taraf kişilere geçerse de Android’den bir bildirim alacaksınız.

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Health Connect ile birlikte tüm sağlık uygulamalarındaki veriler tek bir yerde toplanabiliyor. Bu sayede tüm sağlık verileri derli toplu bir şekilde tek bir yerde oluyor.