Esper.io’nun Mishaal Rahman’ına göre, Android 14, pil sağlığı bilgilerine yönelik yeni BatteryManager API’lerini kullanıma sundu. Bu API’ler, döngü sayısı, şarj durumu, üretim tarihi, ilk kullanım tarihi, şarj politikası ve sağlık durumu gibi önemli bilgiler sunar. Ancak, bu API’ler yalnızca Android 14 Beta 2 veya daha üst sürümünü çalıştıran Pixel cihazlarında kullanılabilir.

Bir geliştirici olan @narektor, yeni API’leri kullanarak Batt adlı açık kaynaklı bir pil sağlığı uygulaması geliştirdi. Bu uygulama, Android 14 API’lerini kullanarak kullanıcılara pil sağlığı istatistikleri sunar. İlgilenen kullanıcılar, uygulamayı Play Store’da bulunmadığı için GitLab’dan indirebilirler.

Önemli bir nokta, uygulama tarafından sağlanan pil sağlığı istatistiklerinin doğruluğunun değişebileceğidir. Uygulama, API’ler tarafından döndürülen bilgilere dayanır ve bu, şarj eden entegre devrenin (IC) izleme yeteneklerine ve donanım soyutlama katmanının (HAL) bu özelliği desteklemesine bağlıdır. Şarj IC, pilin şarj işlemini kontrol eden bir entegre devredir. HAL ise donanım ve yazılım arasında standart bir arayüz sağlar.

İlginizi Çekebilir: Android Telefonlar Tehlikede! Bu Virüse Dikkat!

Batt gibi üçüncü taraf uygulamalarının kullanılabilirliği geçici bir çözümdür, ancak Google’ın nihayetinde kendi pil sağlığı özelliğini piyasaya süreceği beklenmektedir. İdeal olarak, bu özellik doğrudan Ayarlar uygulamasına entegre edilecek ve ek uygulamalara olan ihtiyacı ortadan kaldıracaktır.

Pil sağlığı özelliği, Android 14 Beta 1 sürümünden kaldırılmış olmasına rağmen, umutlar Google’ın yeni API’leri doğrudan Android Ayarları uygulamasına uygulayacağı yönündedir. Bu, pil sağlığı bilgilerine yalnızca Pixel cihazlarının değil, bu verileri raporlamayı destekleyen tüm cihazların erişebileceği anlamına gelir.

A few days back, I commented on some new BatteryManager APIs Google added in Android 14. Two of the APIs (cycle count & charging status) are public while the rest (manufacturing date, date of first use, charging policy, state of health) are system APIs. https://t.co/3ujezWsLg2

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2023