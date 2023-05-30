Hindistan Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi (CERT-In), yakın zamanda “Daam” adlı yeni bir Android kötü amaçlı yazılımı hakkında bir uyarı yayınladı. Bu kötü amaçlı yazılım, Android cihazları hackleyebileceği ve hassas verileri çalabileceği iddiasıyla dikkat çekiyor.

Daam kötü amaçlı yazılımı, telefonun güvenlik kontrollerini aşabilen yeni bir Android kötü amaçlı yazılımdır. Aynı zamanda telefonlardan hassas verileri çalabilir ve kritik izinlere erişebilir. Ayrıca, kötü amaçlı yazılım arama kayıtlarını ele geçirebilir, cihaz şifrelerini değiştirebilir ve başka zararlı işlemler gerçekleştirebilir. Daam kötü amaçlı yazılımı genellikle üçüncü taraf web sitelerinde veya uygulamalarında bulunan güvenilmeyen veya bilinmeyen kaynaklardan indirildiğinde cihazlara bulaşır.

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Daam, bir telefona erişmek için çeşitli Android APK dosyalarıyla iletişim kurar. Üçüncü taraf web siteleri aracılığıyla yayıldıktan sonra, telefondaki dosyaları AES şifreleme algoritmasıyla şifreler. Ardından, dosyalar yerel depolama alanından silinir ve yalnızca şifrelenmiş olanlar “.enc” uzantılı olarak ve fidye notu “readme_now.txt” ile geride kalır. Kötü amaçlı yazılım, arama kayıtlarını ve kişileri ele geçirebilir, kameraya erişim sağlayabilir, parolaları değiştirebilir, tarama geçmişini ve yer imlerini yakalayabilir, arka plan işlemlerini sonlandırabilir ve arama günlüklerine erişebilir.

Android cihazlarınızı Daam kötü amaçlı yazılımlarından korumak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Uygulamaları indirirken dikkatli olun: Güvenilmeyen veya bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmekten kaçının. Google Play Store gibi güvenilir kaynaklardan uygulamaları indirmeye özen gösterin. Cihazınızı güncel tutun: Güncellemeler, güvenlik açıklarını düzeltmek ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlamak için önemlidir. Android işletim sistemi ve uygulamalarınızı düzenli olarak güncelleyin. Saygın bir antivirüs uygulaması yükleyin: Android cihazınıza saygın bir antivirüs uygulaması yüklemek, zararlı yazılımları tespit etmek ve engellemek için ek bir güvenlik katmanı sağlar. Verilerinizi düzenli olarak yedekleyin: Olası bir kötü amaçlı yazılım saldırısından kaynaklı veri kaybını önlemek için cihazınızdaki önemli verileri düzenli olarak yedekleyin.

Bu adımları takip ederek, Android cihazınızı Daam kötü amaçlı yazılımlarından ve benzer tehditlerden koruyabilirsiniz.