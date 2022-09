Google’ın üst düzey bir yöneticisi Hiroshi Lockheimer, şirketin Android 14’te uydu bağlantılarını destekleceği özellik üzerinde çalıştığını belirtti.

Android’in başkan yardımcısı Hiroshi Lockheimer, Twitter’da, “2008’de G1 akıllı telefonu piyasaya sürdüğümüzde, 3G ve Wi-Fi’yi birlikte çalıştırmak gerçek bir zorluktu. Şimdi uydular için planlar yapıyoruz“ dedi. Şu anda uydu bağlantılı telefonlardaki kullanıcı deneyiminin araştırıldığını ve bu ağlar için desteğin Android’in bir sonraki sürümünde geleceğini belirtiyor.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in '08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we're designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android!

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) September 1, 2022