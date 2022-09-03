Google’ın üst düzey bir yöneticisi Hiroshi Lockheimer, şirketin Android 14’te uydu bağlantılarını destekleceği özellik üzerinde çalıştığını belirtti.

Android’in başkan yardımcısı Hiroshi Lockheimer, Twitter’da, “2008’de G1 akıllı telefonu piyasaya sürdüğümüzde, 3G ve Wi-Fi’yi birlikte çalıştırmak gerçek bir zorluktu. Şimdi uydular için planlar yapıyoruz“ dedi. Şu anda uydu bağlantılı telefonlardaki kullanıcı deneyiminin araştırıldığını ve bu ağlar için desteğin Android’in bir sonraki sürümünde geleceğini belirtiyor.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in '08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we're designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android! — Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) September 1, 2022

Lockheimer’ın duyurusu, SpaceX’in Starlink V2’yi duyurmasından birkaç gün sonra geldi. Bu, Starlink uydularının akıllı telefonlara bağlanabilen yeni bir versiyonudur. Starlink V2 gelecek yıl piyasaya sürülecek ve hücre bölgesi başına 2 ila 4 Mbit/s hız sunacak. Mevcut Starlink uyduları ile böyle bir hücre bölgesi yaklaşık olarak 379 379 km²’lik bir alanı kaplamaktadır. Starlink V2 uydularında bir hücre bölgesinin ne kadar büyük olacağı henüz belli değil.

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Bahsedilen hızlar mobil internet için yeterli değil fakat, acil arama veya mesajlaşma için büyük bir önem taşıyor. ABD telekom operatörü T-Mobile, daha önce ‘geleneksel’ cep telefonu sinyallerine erişilemeyen alanlar da dahil olmak üzere ABD’nin çoğunda kapsama sağlamak için Starlink V2 uydularını kullanacağını duyurdu. Önümüzdeki yılın sonunda beta olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.