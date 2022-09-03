Valve, kullanıcıların yazılım ve donanım tercihleriyle ilgili yeni ayrıntıları ortaya koyan en son anket sonuçlarını yayınladı. Ağustos 2022 raporuna göre Windows 11, Temmuz 2022’deki küçük bir düşüşün ardından tekrardan yükselişe geçti. Valve, Microsoft’un en son işletim sisteminin 2.66 puan kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 23.78’e ulaştığını söylüyor.

Dipnot: Katılım isteğe bağlı olduğundan anket yüzde 100 doğru bilgiyi yansıtmamaktadır.

Windows 11’in Steam’deki en popüler işletim sistemi ne zaman olacağını tahmin etmek için henüz çok erken. Yine de, yedi yaşındaki Windows 10 ile nispeten genç Windows 11 arasındaki fark yavaş yavaş azalıyor. Ağustos 2022’de Windows 10, yüzde 73,11’den yüzde 69,06’ya (-4,11 puan) inerek önemli bir düşüş yaşadı.

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Steam kullanıcılarının yaklaşık yüzde 2,6’sı Microsoft’un neredeyse üç yıl önce Windows 7 için destek sağlamayı bırakmasını umursamıyor. Ayrıca, Windows 7 Ağustos 2022’de 0,56 puan alarak en popüler üçüncü işletim sistemi unvanını elde etti.

Genel olarak, Windows, Steam kullanıcılarının yüzde 96,23‘üne sahiptir (-0,8 puan). Apple’ın macOS’u yüzde 2,5 (+0,76 puan) ve Linux yüzde 1,27 (+0,04 puan) ile üçüncü sırada yer alıyor.

Windows 10 64-bit – yüzde 69,06 (-4,11 puan)

Windows 11 – yüzde 23.78 (+2.66 puan)

Windows 7 – yüzde 2.6 (+0.56 puan)

macOS – yüzde 2,5 (+0,76 puan)

Linux – yüzde 1.27 (+0.04 puan)

Raporun donanım kısmına bakacak olursak, çok uzun bir süre sonra ilk kez altı çekirdekli işlemciler en popüler seçim oldu. Intel ve AMD’nin çok çekirdekli işlemcileri daha önce hiç olmadığı kadar uygun fiyatlı olsa da, ankete katılan müşterilerin üçte ikisi altı ve dört çekirdekli işlemci kullanıyor. GPU’lara bakacak olursak en popüler grafik kartları NVIDIA‘nın orta sınıf ve bütçe modelleridir.

Resmi Steam Donanım ve Yazılım Anketi sayfasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.