9to5Google tarafından elde edilen Nisan 2023 Android dağıtım istatistiklerine göre, Android 11 R yüzde 23,5 pazar payı ile yarışı önde götürüyor. Google’ın Android dağıtım panosunda bu rakamları güncellemeyi bırakmasının üzerinden yıllar geçti, ancak söz konusu verilere artık Android Studio üzerinden erişilebiliyor.

Geçen yıl ağustos ayında çıkan en son genel sürüm Android 13, son birkaç ayda önemli bir gelişme gösterdi. Ocak 2023’teki yüzde 5’lik pazar payından Nisan 2023’te yüzde12,1’e büyük bir sıçrama yaptı. Görünüşe göre, hepsi sayılarında değişen miktarlarda düşüş gösteren eski sürümlerin payını yemiş gibi görünüyor.

İşte Ocak ve Nisan 2023 ayları için Android sürüm dağılımı arasında bir karşılaştırma:

StatCounter tarafından sağlanan üçüncü taraf verileri, Mart 2023 itibariyle Android 12‘nin yüzde 22,22 ile en yüksek paya sahip olduğu biraz farklı bir tablo çiziyor. Android 13 ise yüzde 17,65’lik pazar payı ile üçüncü sırada yer alıyor.

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Karşılaştırma yapmak gerekirse, iPhone’lar en son yazılımın benimsenmesi söz konusu olduğunda daha iyi performans göstermiştir. Apple’ın iOS 16 güncellemesi piyasaya sürüldükten beş ay sonra iPhone’ların yüzde 72’sinde çalışıyordu. Hem donanım hem de yazılım dahil olmak üzere tüm iPhone geliştirmelerinin Apple tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildiği ve Android’de böyle bir durumun söz konusu olmadığı unutulmamalıdır. Ancak, son rakamlar Google’ın Android 14 Beta 1’in dağıtımına başlamasından kısa bir süre sonra ortaya çıktı.