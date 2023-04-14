Android 13 tabanlı Samsung One UI 5.1, şubat ayında Galaxy S23 serisinin lansmanı sırasında duyurulmuştu. Güncelleme cihazlara gelişmiş bir kamera deneyimi de dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeler getirirken, Samsung Galaxy cihazlarında aşırı pil tüketimine neden olduğu bildirildi. Özellikle Samsung Klavye uygulamasının cihazlarda pil kullanımını artırdığı söyleniyordu. Şimdi Samsung da Malezya için topluluk sayfasında sorunu doğruladı. Şirket ayrıca uygulama için yeni bir güncelleme getirerek bu sorunun çözümünü de paylaştı.

Samsung Topluluk sayfasına göre, One UI 5.1 sürümünün Galaxy cihazlarının pil ömrünü olumsuz etkilediği doğrulandı. Şirket, Klavye uygulamasını 2 Mart’ta yayınlanan en son sürümüne güncelleyerek sorunun giderilebileceğini paylaştı. Samsung Klavye uygulamasının en son sürümü (v 5.6.10.31) Galaxy Store’dan indirilebilir.

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Samsung Klavye uygulamasını güncellemek için kullanıcıların Galaxy Store > Menü > Güncellemeler > Samsung Klavye > Güncelle düğmesine dokunmaları gerekmektedir. Uygulama zaten güncellenmişse, Güncelle düğmesinin ekranda görünmeyebileceğini unutmayın.

1 Şubat’ta yayınlanan Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesi daha iyi bir kamera deneyimi sunarken yüksek kaliteli görüntüler için Uzman RAW özelliğini de ekledi. Ayrıca DeX Modu ile çoklu görev kolaylığı sunuyor. Kullanıcıların ekranın ortasındaki ayırıcıyı kullanarak her iki pencereyi de yeniden boyutlandırmasına izin veriyor. Ayrıca güncelleme, kullanıcıların Galaxy akıllı telefonlarını ve tabletlerini Samsung Galaxy Book’u kontrol etmek için kullanılan aynı fare ile kontrol etmelerine de olanak tanıyor.

Galeri uygulaması ayrıca, klasöre eklenecek fotoğrafları önermek için yüz tanıma özelliğini kullanan bir Paylaşılan Aile Albümü özelliği de aldı.