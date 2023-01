Google geçen ay yeni özellikler ve hata düzeltmeleri içeren Pixel Feature Drop güncellemesi ve Android 13 QPR2 Beta 1 güncellemesini yayınlamıştı. Bugün ise internet ve teknoloji devi karşımıza Android 13 QPR2 Beta 2 ile çıktı.

Ocak 2023 güvenlik güncellemeleri, hata düzeltmeleri ve performans ve kararlılık optimizasyonlarını barındıran bu güncelleme şimdilik sadece Beta programına dahil olanlara sunuluyor. Güncelleme ile sistemde yapılan değişiklikler de dikkat çekiyor. Güncelleme ile gelen yeniliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

The taskbar tutorial is being updated to reflect the new “transient taskbar”. The “transient taskbar” design is also live – no need for root. pic.twitter.com/KOFAYd9vNU

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 9, 2023