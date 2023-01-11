Google geçen ay yeni özellikler ve hata düzeltmeleri içeren Pixel Feature Drop güncellemesi ve Android 13 QPR2 Beta 1 güncellemesini yayınlamıştı. Bugün ise internet ve teknoloji devi karşımıza Android 13 QPR2 Beta 2 ile çıktı.

Ocak 2023 güvenlik güncellemeleri, hata düzeltmeleri ve performans ve kararlılık optimizasyonlarını barındıran bu güncelleme şimdilik sadece Beta programına dahil olanlara sunuluyor. Güncelleme ile sistemde yapılan değişiklikler de dikkat çekiyor. Güncelleme ile gelen yeniliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İçindekiler Android 13 QPR2 Beta 2 ile gelen yenilikler

Android 13 QPR2 Beta 2 ile gelen yenilikler

Geçici görev çubuğu: Görev çubuğu eğitimine yeni bir “geçici görev çubuğu” dahil ediliyor. Kök erişimi olmadan, “geçici görev çubuğu” tasarımı da çalışır durumdadır.

Emoji ekleme: Unicode 15 emoji eklendi.

Dock: Pil belirli bir seviyeye ulaştığında (muhtemelen %80), Pixel Tablet’i yerleştirdiğinizde şarj duracaktır. Dock defender özelliği, Pixel’in Uyarlanabilir Şarj işlevselliğini genişletiyor. Tableti şarj ederek kısaca bunun üstesinden gelebilirsiniz.

Kısayollar: Bu güncellemenin bir parçası olarak, Android artık Ayarlar > Ekran > Kilit ekranında bir “Kısayollar” sekmesi görüntülemeyi destekleyerek kilit ekranındaki kısayolları değiştirmenize olanak tanır. Bununla birlikte, bu henüz piksel cihazlar için QPR2 Beta 2’de görünmüyor.

İş profili klasöründeki ekran görüntüleri: İş profilinizde açık olan uygulamaların ekran görüntüleri, kişisel profilin ekran görüntüleri klasöründe tutulacaktır.

Cihazları Kilit ekranından kontrol edin: Uygulama destekliyorsa, Android 13, akıllı ev aletlerinizi kilit ekranından kontrol etmenize izin verir.

Temalı simgeler oluşturun: Google, herhangi bir uygulama için özelleştirilmiş simgeler oluşturma yeteneğini test ediyor.

Uzamsal ses: Pixel 7’de aoc_audio_stereo_spatializer adlı yeni bir paylaşılan kitaplığın, cihazın stereo hoparlörleri aracılığıyla uzamsal sesi etkinleştirmesi muhtemel görünüyor.

Kısmi ekran paylaşımı: “Kayıtı Başlat” düğmesinden “Uygulama seçici” arayüzüne erişebilirsiniz ve özelliğe erişilebilir.

eSIM profilini aktarma: Sonunda bir eSIM profilini eski bir Android telefondan yeni bir telefona aktarmak veya fiziksel bir SIM kart profilini bir eSIM profiline dönüştürmek mümkün olabilir. Aktarım profilleri, Pixel ve birçok GMS cihazında Google’ın SIM Manager uygulamasında desteklenecektir.

Android Stylus: Android Stylus için yeni bir anahtar düzeni dosyası eklendi. Artık test ve geliştirme için keyfi bir anahtar koduna atanmasına rağmen, sonunda Google Keep’i kayan bir pencerede veya balonda başlatan yeni not alma özelliğine atanabileceğini iddia ediyor.

The taskbar tutorial is being updated to reflect the new “transient taskbar”. The “transient taskbar” design is also live – no need for root. pic.twitter.com/KOFAYd9vNU — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 9, 2023

Son olarak güncellemeyle uyumlu cihazlar arasında Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5G, Pixel 6 ve Pixel 7 serisinin yer aldığını belirtelim. Bu özellikler daha sonra diğer Android telefonlara da kademeli olacak gelecek.

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Bakalım bu güncelleme ile gelen yenilikleri Samsung, Vivo ve OPPO gibi isimler telefonlarına ne zaman sunacak? Bekleyip göreceğiz.