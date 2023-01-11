Android‘in eski sürümlerini çalıştıran ve uzun süre güncellenmeyen cep telefonları Android 13‘te bulunan bazı özellikleri alabilir. Haberler, Google tarafından ilk halka açık sürümü yayınlanan “Extension Software Developer Kit” (Extension SDK) aracı aracılığıyla gelecek. Android 13 özellikleri bu sayede eski modellere de gelecek. Ama hepsi değil.

Geliştiricileri hedefleyen bu yeni özellik, eski telefonlar için işletim sisteminin daha yeni sürümlerinin özelliklerini almasına ve bunları bu tür teknolojilerle uyumlu uygulamalar aracılığıyla kullanılabilir hale getirmesine olanak tanıyacak.

Mountain View şirketine göre, uzantı SDK’larının temel avantajı, yeni özellikleri eski telefonlarda kullanılabilir hale getirmek için tam bir Android güncellemesine ihtiyaç duymaması. İyileştirmeler “modüler sistem bileşeni” güncellemeleriyle gelecek.

Böylece, yazılımı artık üreticiler tarafından güncellenmeyen telefonların kullanıcıları hala bazı yeni özelliklere sahip olabilirler. Sistem, geliştiriciler tarafından kullanılan API’lerde değişiklikler gerçekleştirerek, söz konusu cihazın sürümünün özellikle uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için kod eklenmesine ve uyumluysa serbest bırakılmasına olanak tanıyor.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Tab A8 One UI 5 Güncellemesi Aldı

Telefon galerisinde saklanan fotoğraf ve videoların paylaşımını kolaylaştıran ve başka iyileştirmeler ekleyen seçicinin yeni sürümüne ek olarak, uzantı SDK’ları eski Android’lerde Privacy Sandbox testini genişletmeyi kolaylaştıracak. Mekanizma, çevrimiçi reklamların gösterilmesi için kullanıcı verilerinin işlenmesini değiştirecek.

Android Privacy Sandbox’ın beta sürümünün yayınlanmak üzere olmasıyla birlikte, eski telefon kullanıcıları da tam sistem güncellemesi olmadan test edebilecekler. Google’a göre, bu ve diğer özellikler Android 10 ve sonraki sürümleri çalıştıran telefonlarda kullanılabilir hale gelecektir.