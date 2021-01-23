Daha önce Android 11 ile tanıtılması beklenen ve kod adı Columbus olan arkaya çift dokunma özelliğinin şimdi Android 12 ile tanıtılabileceği konuşuluyor.

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Android 12 sorunları çözmüş görünüyor

Android 11’in kararlı sürümü resmi olarak piyasaya sürülmeden önce, geliştirici önizlemesinde telefonun arkasına yapılan düzgün bir çift dokunuş özelliği tanıtılmıştı. Ne yazık ki, bu özellik kesintiye uğradı. Bu nedenle, Google Pixel’in en son telefonlarında yer verilmediği kenar sıkıştırma hareketinin yerini alacak bir şey yoktu.

Ancak, Android 12 ile bu işlevsellik için hala bir şans var. 9to5Google, kod adı “Columbus” olan özelliğin Android 12 ile yeniden tanıtılacağını tespit etti. Rapora göre, Android 11’deki sistem yanlışlıkla gerçekleşen dokunmaları da dikkate aldığı için özellik askıya alınmıştı. Ancak Columbus’un yeni ve daha rafine versiyonu, arkaya sıkı bir dokunuş gerektirecek ve bu sayede daha kararlı çalışabilecek.

Özelliğe göre, arka tarafa iki kez dokunmak bir ekran görüntüsü almanızı sağlayabilir, Google Asistan’ı aktif edebilir, bildirim gölgesini açabilir, medya oynatmayı kontrol edebilir veya son uygulamalar menüsüne dönmenizi sağlayabilir.

İşlevselliğin Anroid 12 ile tanıtılacağına bu sefer kesin gözüyle bakılıyor. Fakat özelliğin sadece Pixel’e mi özel olacağı yoksa Android 12 çalıştıran tüm telefonlar için de kullanılabilir olup olamayacağı şu an için belirsizliğini koruyor.