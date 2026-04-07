POCO X8 Pro, orta-üst segmentte konumlanan ve özellikle performans ile batarya kapasitesine odaklanan bir model olarak öne çıkıyor. Metal kasa yapısı, IP68 sertifikası ve 8.38 mm kalınlık ile 201 gram ağırlık dengesi, cihazın hem dayanıklılık hem de elde tutuş açısından belirli bir standardı yakaladığını gösteriyor. Arka yüzeydeki ışık efekti ise tasarım tarafında farklılaşma sunan detaylardan biri.

Ekran tarafında 6.59 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip LTPS panel tercih edilmiş. HDR10+ ve Dolby Vision desteği ile içerik tüketimi desteklenirken, 3500 nit tepe parlaklık değeri özellikle dış mekân kullanımında avantaj sağlıyor. 3840Hz PWM karartma ve TÜV Rheinland sertifikaları ise uzun süreli kullanımda göz konforunu artırmaya yönelik çözümler sunuyor.

Performans tarafında MediaTek Dimensity 8500 Ultra işlemciye yer verilmiş. LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama ile birlikte cihaz, günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunarken, yüksek grafik gerektiren oyunlarda da stabil performans hedefliyor. Paylaşılan benchmark skorları, POCO X8 Pro’nun segmentine göre rekabetçi bir performans sunduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca 5300 mm² buhar odası soğutma sistemi, uzun süreli yük altında performansın korunmasına katkı sağlıyor.

Kamera tarafında 50 MP Sony IMX882 ana sensör ve OIS desteği bulunuyor. Bu kombinasyon, özellikle iyi ışık koşullarında dengeli sonuçlar elde edilmesine olanak tanıyor. Ultra geniş açı kamera ise yardımcı bir rol üstleniyor. Video tarafında 4K 60 FPS desteği sunulması, cihazı içerik üretimi açısından yeterli bir seviyeye taşıyor. Ancak ana kamera sensörünün artık çok eski kaldığını da hatırlatalım.

6500 mAh kapasiteli silikon karbon batarya, cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri. 100W hızlı şarj desteği ile kısa sürede yüksek doluluk oranına ulaşılabiliyor. Ayrıca uzun kullanım senaryolarında tek şarjla günü aşabilmesi, batarya odaklı kullanıcılar için önemli bir kriter. Genel olarak POCO X8 Pro, performans ve batarya önceliği olan kullanıcılar için dengeli bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

