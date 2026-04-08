Samsung’un karma gerçeklik pazarındaki güçlü temsilcisi Galaxy XR, teknoloji dünyasında heyecan yaratan yeni bir yazılım güncellemesine kavuştu. Bu güncelleme, cihazın sadece eğlence odaklı bir başlık olmaktan çıkıp profesyonel iş sahalarında kritik bir oyuncu haline gelmesini hedefliyor. Peki, iş dünyasını ve günlük kullanımı kökten değiştirmesi beklenen bu yeni özelliklerle Galaxy XR nasıl bir deneyim vaat ediyor?

Galaxy XR için Android Enterprise desteği yayınlandı

Samsung, Galaxy XR modelini iş süreçlerine dahil etmek isteyen kurumlar için Android Enterprise desteğini resmen devreye aldığını duyurdu. Bu hamleyle birlikte karma gerçeklik başlığı, artık sağlık, perakende ve üretim gibi hassas veri güvenliği gerektiren sektörlerde güvenle kullanılabilecek. Şirketin MX İş Birimi XR Araştırma ve Geliştirme Bölümü Başkanı James Choi, yeni dönemle ilgili şu ifadeleri kullandı: “XR vizyonumuz donanımın ötesine geçiyor; kullanıcılarımızdan aldığımız bilgilerle şekillenen güvenli ve ölçeklenebilir bir ekosistem oluşturmakla ilgili.”

Güncelleme kapsamında sunulan Android Enterprise çözümü, şirketlerin cihaz yönetimini çok daha kolay hale getirmesine olanak tanıyor. Yönetilen Google Play desteği sayesinde işletmeler, kendi özel uygulamalarını Galaxy XR cihazlarına hızlıca yükleyip güncel tutabiliyor. Ayrıca “sıfır dokunuş” (zero-touch) kayıt ve QR kod ile kurulum gibi yöntemler, yüzlerce cihazın aynı anda iş akışına dahil edilmesini sağlıyor. Bu durum özellikle büyük ölçekli şirketlerin sanal gerçeklik ekipmanlarını personeline dağıtma sürecini hızlandırıyor.

Erişilebilirlik ve çoklu görev yetenekleri gelişiyor

Sadece kurumsal tarafta değil, günlük kullanımda da Galaxy XR önemli iyileştirmeler kazandı. Yeni eklenen tek göz takibi özelliği, görme veya hareket yetisi kısıtlı olan kullanıcıların cihazı çok daha rahat kontrol etmesine yardımcı oluyor. Bu tür erişilebilirlik güncellemeleri, karma gerçeklik teknolojisinin toplumun her kesimi için kapsayıcı hale gelmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kullanıcı verimliliğini artırmak isteyen Samsung, “masaüstü oturumu geri yükleme” özelliğini de Galaxy XR ekosistemine dahil etti. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, cihazı tekrar açtıklarında en son kullandıkları üç uygulamayı anında bıraktıkları yerden kullanmaya devam edebiliyor. Özelleştirilebilir sanal klavye ise artık klavyenin konumunu ve derinliğini hafızasına alarak kişisel çalışma alanınızı koruyor.

Yapay zeka ile 2D içerikler 3D dünyaya taşınıyor

Karma gerçeklik deneyimini derinleştiren bir diğer yenilik ise “Otomatik Mekansallaştırma” (Auto Spatialization) özelliği oldu. Google Chrome ve YouTube üzerinde çalışan bu teknoloji, yapay zeka algoritmalarını kullanarak klasik iki boyutlu videoları ve fotoğrafları üç boyutlu hale getiriyor. Galaxy XR üzerinden içerik tüketirken artık çok daha sürükleyici bir derinlik algısı elde etmek mümkün hale geliyor. Bu, basit bir video izleme deneyimini bile devasa bir sinema salonunda izliyormuş hissiyle birleştiriyor.

Cihazın temelinde yatan Gemini yapay zeka desteği, navigasyon ve uygulama içi etkileşimlerde hızı artırmaya devam ediyor. Labs özellikleri arasında yer alan duvar paneli hizalaması ise sanal içeriklerin fiziksel çevrenizle olan uyumunu milimetrik düzeye çekiyor. Bu güncellemelerin tümü, Samsung’un Galaxy XR başlığını sadece bir aksesuar değil, geleceğin mobil bilgisayarı olarak konumlandırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy XR gibi cihazların sağlık ve eğitim gibi alanlarda yaygınlaşması sizce iş süreçlerini nasıl etkiler?