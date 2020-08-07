Android 11, halka açık son betasını aldı!

Android 11, halka açık son betasına kavuştu. Yakın zaman içerisinde stabil versiyonun da Pixel cihazlar başta olmak üzere dağıtıma çıkması bekleniyor.

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Google, Android 11 işletim sistemi için böylelikle toplamda 3 beta yayınlamış oldu. Yayınlanan son betayla birlikte, sürüm son haline erişmiş oldu. Kararlı sürümün, 8 Eylül tarihinde yayınlanması bekleniyor. Eğer, Google tarafından satışa sunulan Pixel 2 ailesinden Pixel 4 ailesi arasındaki herhangi bir cihaza sahipseniz Beta 3’ü indirip, deneyebilirsiniz.

Son dakika değişiklikleri ve küçük hataların düzeltilmesi dışında firma tarafından herhangi bir düzeltme gelmezse, Beta 3’ün artık Android’in olgunlaşmış bir versiyonu olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Android 11 Beta 3’ü nereden indirebiliriz?

Android 11 Beta 3 güncellemesini indirmek için, buradaki linke tıklamanız ve sayfanın altında yer alan butona basmanız ve uyumlu cihazları görüntülemeniz lazım. Eğer cihazınız uyumlu ise, mevcut beta versiyonunu cihazınıza indirip kurabilirsiniz. Tüm uyumlu cihazlar için:

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Android 11’in kararlı versiyonu için de tarihler sızdırıldığından dolayı 8 Eylül tarihine kadar beklemeyi tercih edebilirsiniz. Beta versiyonu kurduğunuz takdirde, kararlı sürüme geçmek için telefonunuzu sıfırlamınız gerektiğini unutmayın.

Yeni sürüm neleri değiştirecek?

Yeni sürüm güncellemesiyle birlikte yeni bildirim merkezi özellikleri, “Baloncuklar” ile daha gelişmiş mesajlaşma sistemi ve Uçuş Modu açıkken telefonu kullanabilme gibi özellikler kullanılabilir hale gelecek. Tüm özellikler hakkında bilgi almak için ilgili haberimizi okuyabilirsiniz.