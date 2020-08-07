Yazılım
Android 11, halka açık son betasını aldı!
Android 11, halka açık son betasına kavuştu. Yakın zaman içerisinde stabil versiyonun da Pixel cihazlar başta olmak üzere dağıtıma çıkması bekleniyor.
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Google, Android 11 işletim sistemi için böylelikle toplamda 3 beta yayınlamış oldu. Yayınlanan son betayla birlikte, sürüm son haline erişmiş oldu. Kararlı sürümün, 8 Eylül tarihinde yayınlanması bekleniyor. Eğer, Google tarafından satışa sunulan Pixel 2 ailesinden Pixel 4 ailesi arasındaki herhangi bir cihaza sahipseniz Beta 3’ü indirip, deneyebilirsiniz.
Son dakika değişiklikleri ve küçük hataların düzeltilmesi dışında firma tarafından herhangi bir düzeltme gelmezse, Beta 3’ün artık Android’in olgunlaşmış bir versiyonu olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Android 11 Beta 3’ü nereden indirebiliriz?
Android 11 Beta 3 güncellemesini indirmek için, buradaki linke tıklamanız ve sayfanın altında yer alan butona basmanız ve uyumlu cihazları görüntülemeniz lazım. Eğer cihazınız uyumlu ise, mevcut beta versiyonunu cihazınıza indirip kurabilirsiniz. Tüm uyumlu cihazlar için:
- Pixel 2
- Pixel 2 XL
- Pixel 3
- Pixel 3 XL
- Pixel 3a
- Pixel 3a XL
- Pixel 4
- Pixel 4 XL
Android 11’in kararlı versiyonu için de tarihler sızdırıldığından dolayı 8 Eylül tarihine kadar beklemeyi tercih edebilirsiniz. Beta versiyonu kurduğunuz takdirde, kararlı sürüme geçmek için telefonunuzu sıfırlamınız gerektiğini unutmayın.
Yeni sürüm neleri değiştirecek?
Yeni sürüm güncellemesiyle birlikte yeni bildirim merkezi özellikleri, “Baloncuklar” ile daha gelişmiş mesajlaşma sistemi ve Uçuş Modu açıkken telefonu kullanabilme gibi özellikler kullanılabilir hale gelecek. Tüm özellikler hakkında bilgi almak için ilgili haberimizi okuyabilirsiniz.
Yazılım
Adobe Photoshop Camera, iOS ve Android için yayınlandı
Adobe cephesinde en popüler uygulamalardan biri olan Photoshop’un, an itibarı ile Photoshop Camera sürümü, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. Adobe’un yeni uygulaması ile, fotoğraf çekimleri yapabilecek ve çektiğiniz fotoğrafları hızlı bir şekilde mobil cihazınızda düzenleyebileceksiniz.
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Adobe Photoshop Camera uygulaması ne gibi imkanlar sunuyor
Adobe Photoshop Camera uygulamasının öne çıkan özelliklerinden en önemlisi yapay zeka desteği diyebiliriz. Uygulama, çektiğiniz fotoğraflardaki nesneleri, renkleri, ortamı vb. yapay zeka aracılığı ile tanımaya çalışarak, sizin için en uygun filtre ve düzenleme araçlarını sunmaya çalışıyor. Ayrıca Photoshop Camera’da, düzenleme yapabilmek için deklanşöre basmak zorunda değilsiniz. Henüz kamera ara yüzündeyken de filtreleri ve düzeltmeleri uygulayarak, istediğiniz görüntüyü yakalayınca deklanşöre basıp; fotoğrafı düzenlenmiş hali ile çekebilirsiniz.
Uygulamanın esas amacı, kullanıcıya minimum zorluk ile optimum fotoğraf düzenlemesini yapabilme imkanı sağlamak. 80’i aşkın filtre arasından dilediğinizi seçerek çekim yapabilirsiniz. Buna ek olarak, portre modu, stüdyo modu, yiyecek içecek modu, dekorasyon modu, gökyüzü modu gibi bir çok mod seçeneği de bulunan uygulama, size neredeyse sınırsız bir fotoğraf düzenleme özgürlüğü sunuyor. Örneğin dilerseniz; çektiğiniz fotoğraftaki gölgeleri manipüle edebilir veya rengi solmuş çimenleri daha yeşil bir hale getirebilirsiniz. Sizce Adobe, bu uygulama ile başarısını daha da perçinleyebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Yazılım
Oppo Find X2 modelleri, Android 11 Beta güncellemesi alabilir
Android 11’in Google tarafından sessiz sedasız duyurulmasının ardından, Beta sürümünün ilk açılacağı modellerle ilgili dedikodular da ortaya çıkmaya başladı. Android 11 Beta sürecine dahil olacak cihazlar ile ilgili net bir liste açıklanmamış olsa da, söylentilere göre Oppo Find X2 ve Find X2 Pro; Beta sürümünü alabilecek olan ilk cihazlardan olacak.
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Oppo Find X2 modellerinin ay sonu itibarı ile Android 11 Beta’ya dahil olması bekleniyor
Oppo Find X2 kullanıcıları bir bakıma şanslı konumdalar diyebiliriz; çünkü Android 11 deneyimini yaşama fırsatı yakalayabilecek ilk amiral gemisi cihazlar, Find X2 modelleri olacak. Diğer marka ve model cihazların ise ilerleyen süreçlerde Beta sürecine dahil olabilmesi bekleniyor. Bu markalar geçen sene ise, ASUS, Nokia, Huawei, LG, OnePlus, Realme, Sony, Tecno, Vivo, ve Xiaomi şeklinde idi.
Android 11 hakkındaki ilk bilgilere gelecek olur isek, en büyük yeniliklerden birinin cihazlarımızı sesle kontrol edebilme yönünde olması bekleniyor. Bu anlamda ciddi geliştirmeler getirmeyi düşünen Google, Android 11 üzerinde bu altyapıyı geliştirmeye odaklanmış. Buna ek olarak ise, gizlilik, uygulama yetkilendirmeleri vb. konularda geliştirmeler mevcut. Eğer siz de Find X2 kullanıcısı iseniz, Android 11 Beta sürümüne geçmeyi düşünür müsünüz? Yoksa son zamanlarda yaşanan güncelleme problemleri bu güncellemeyi yapmak konusunda gözünüzü korkutur mu? Yorumlar kısmından bizlere düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Yazılım
iOS 14, bazı geliştiriciler tarafından aylardır ulaşılabilir durumda!
Daha önce pek çok özelliği sızdırılan iOS 14 sürümünün bazı geliştiriciler, korsanlar ve blog yazarları tarafından ulaşılabilir olduğu ortaya çıktı.
Apple’ın tanıtmak üzere olduğu yazılım sürümlerinin bazı özelliklerinin tanıtıma aylar kala sızdırılması oldukça alışılmış bir olay. Fakat henüz yayımlanmamış olan bir iOS sürümünün tamamıyla internet üzerinde ulaşılabilir olması oldukça şaşırtıcı bir durum. Haberin kaynağı olan Vice’a göre böyle bir sızıntı ilk kez gerçekleşmiş.
Sızdırılan iOS 14 özellikleri neler?
iOS 14 sürümünün şimdiye kadar sızdırılan özellikleri arasında yeni bir fitness uygulaması, Apple’ın kalemi ile uyumlu çalışacak uygulamalar için yeni bir PencilKit API’ı, iMessage güncellemeleri, yeni bir ana ekran görünümü, yeni iCloud Keychain yer alıyor. Tabii ki Aralık Ayı’ndan bu bugüne kadar sızdırılan özellikler, iOS 14’ün yayımlanacak nihai kararlı sürümünde bulunmayabilir.
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Apple, yıllardır sürdürdüğü geleneğini bu yılda devam ettirerek yeni iOS sürümünün Beta versiyonunu 22 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan World Wide Developer Conference’da tanıtacak. WWDC 2020 etkinliği, tahmin edebileceğiniz gibi COVID-19 pandemisi sebebiyle internet üzerinden yapılacak. Bu yıl 31.’si düzenlenecek olan WWDC 2020 etkinliğinde, her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanından katılacak olan geliştiricilere iOS 14’e ek olarak iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS işletim sistemlerine erken erişim şansı verilecek.
Haberimizde konusu geçen iOS 14’e ait özelliklerin sızıntılara dayandığını ve nihai sürümde değişiklik gösterebileceğini belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!