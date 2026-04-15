İtalya’nın savunma stratejilerinde Türk insansız hava araçları yeni bir dönem başlatıyor. İtalyan savunma ve güvenlik uzmanları, Baykar tarafından geliştirilen sistemlerin ülkenin deniz gücüne sağlayacağı katkıları mercek altına aldı. Özellikle uçak gemilerinde kullanılacak hava araçları konusunda Türkiye’nin tecrübesinden faydalanmak isteyen İtalya, bu alanda somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Peki, Türk teknolojisi İtalyan Donanması için neden bu kadar kritik bir öneme sahip?

İtalyan Donanması için Bayraktar TB3 stratejik bir adım

Bayraktar TB3 sisteminin İtalyan Donanması envanterine girmesi, Akdeniz’deki dengeleri değiştirecek bir hamle olarak görülüyor. İtalya ve Baykar arasındaki iş birliği, sadece bir satın alma süreci değil, aynı zamanda teknolojik bir ortaklık zemini oluşturuyor. Uzmanlar, bu sistemin Cavour uçak gemisine entegre edilmesinin kuvvet çarpanı etkisi yaratacağı konusunda hemfikir görünüyor.

İtalyan savunma analisti Paolo Mauri, Bayraktar TB3 satın alma sürecinin ilerlediğini doğrulayan bilgiler paylaştı. Mauri’ye göre bu hava aracı, Ukrayna’da kendini kanıtlayan TB2 modelinin deniz versiyonu olarak öne çıkıyor. Cavour uçak gemisinde F-35B savaş uçaklarıyla birlikte görev yapacak olan sistem, düşük riskli ortamlarda gözetleme ve saldırı görevlerini üstleniyor.

Hava aracının 21 ile 32 saat arasında değişen uçuş süresi, operasyonel kabiliyeti en üst seviyeye taşıyor. MAM-L güdümlü mühimmat taşıma kapasitesi ise gemiden kalkan bir İHA için oldukça yüksek bir verimlilik vaat ediyor. Geçtiğimiz aylarda TCG Anadolu gemisinden yapılan başarılı kalkış ve iniş testleri, sistemin rampa bulunan gemilerdeki başarısını dünyaya gösterdi.

Baltık Denizi’nde gerçekleştirilen NATO tatbikatları, Türk İHA’larının zorlu iklim koşullarındaki gücünü ortaya koydu. İlk kez bir taarruzi SİHA’nın uçak gemisinden kalkıp görevini başarıyla tamamlaması, dünya genelinde askeri doktrinlerin yeniden yazılmasına yol açıyor. Çin gibi ülkelerin İHA taşıyabilen büyük tonajlı deniz platformları geliştirdiği bir dönemde, İtalya için bu adım stratejik bir zorunluluk teşkil ediyor.

LBA Systems ve ortak üretim süreci

Sürecin en önemli ayaklarından birini 2025 yılında kurulan LBA Systems oluşturuyor. İtalya merkezli Leonardo şirketi ile Baykar ortaklığında hayata geçen bu girişim, insansız sistemlerin tasarımı ve bakımı gibi kritik süreçleri üstleniyor. Yüzde 50 ortaklık yapısıyla kurulan şirket, iki ülke arasındaki savunma sanayi bağlarını kuvvetlendiriyor.

NATO Savunma Koleji Vakfı Direktörü Alessandro Politi, bu gelişmeyi sanayi alanındaki iş birliğinin mantıklı bir sonucu olarak tanımlıyor. Politi, Ankara ile Roma arasındaki köklü ilişkilere dikkat çekerek sürece dair şu ifadeleri kullandı:

“Bu, tabiri caizse, sanayi alanındaki işbirliğinin mantıklı bir gelişmesidir ve iki hükümetten de açıkça siyasi onay almıştır. Çünkü savunma sanayi işbirliği açıkça siyasi bir konudur.”

Gazeteci Luca Peruzzi ise insansız sistemlerin personelin iş yükünü azalttığına dikkat çekiyor. Peruzzi’ye göre Bayraktar TB3 kullanımı şu avantajları beraberinde getirecek:

“Bu sistemler bir kuvvet çarpanı oluşturmakta ve personelin risklerini, iş yükünü azaltmaya olanak sağlamaktadır. Koramiral Bergotto’nun Baykar-Leonardo işbirliğinde üretilecek TB3’lerin Cavour uçak gemisinde kullanılabileceğini belirtmesi, söz konusu uçuş ekibinin uçak gemisi görev grubunun yerine getireceği görev yelpazesini genişletmesine imkan tanıyacaktır.”

İtalyan Donanmasının 2035 yılına kadar uzanan modernizasyon planları, insansız platformların entegrasyonuyla şekilleniyor. Su altı altyapısının korunmasından açık deniz operasyonlarına kadar geniş bir alanda Türk İHA’larının imzası görülüyor. Bu iş birliği, NATO müttefiki iki ülkenin bölgesel güvenlikteki rollerini daha da pekiştiriyor.

SİHA nedir?

Uzaktan kumanda edilen veya otonom uçuş kabiliyetine sahip, üzerinde silah sistemleri taşıyan insansız hava araçlarını ifade eder. Bu araçlar hem keşif hem de doğrudan saldırı görevlerinde yüksek hassasiyetli sonuçlar verir.

