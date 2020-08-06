Xiaomi Mi MIX 4, 11 Ağustos’ta tanıtılabilir!

Kısa süre içerisinde akıllı telefon dünyasında adından söz ettirmeyi başaran Xiaomi, önümüzdeki günlerde 10. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. 11 Ağustos’ta yapılacak olan kutlamada aynı zamanda yeni ürün lansmanı da gerçekleştirilecek. Duyurulacak ürünlerin arasında ise sürpriz bir şekilde Xiaomi Mi MIX 4 yer alabilir!

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Xiaomi Mi MIX 4, markanın 10. doğum gününe mi hazırlanıyor?

Xiaomi’nin halkla ilişkilerden sorumlu yöneticisi Xu Jieyun, 10. yıl dönümü etkinliğinin programını Weibo üzerinden paylaştı. 11 Ağustos Salı günü saat 14:30’da başlayacak etkinlikte ilk olarak Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, markanın 10 yıllık yolculuğunu özetleyecek. Daha sonra ise Xiaomi’nin gelecek vizyonunun paylaşılmasının ardından yeni ürünlerin duyurulacağı belirtiliyor.

Weibo paylaşımında hangi ürünlerin tanıtılacağına dair kesin bir bilgilendirme yer almıyor. Ancak çeşitli otoriteler tarafından Mi 10 ve Redmi K30 Extreme Edition modellerinin özel bir sürümünün duyurulacağı söyleniyor. Bununla beraber “eski ve sevilen bir serinin” devam ürününün de etkinlikte görücüye çıkacağı iddia ediliyor. Bu modelin Xiaomi Mi MIX 4 olma ihtimali ise bir hayli ağır basıyor. Çünkü geçtiğimiz haftalarda sızdırılan yol haritasında sürpriz bir şekilde Mi MIX serisine de yer verilmişti.

Tasarım odaklı serinin satışa sunulan son modeli olan Xiaomi Mi MIX 3, resmi olarak Ekim 2018’de tanıtılmıştı. %100 ekran/gövde oranına sahip Mi Mix Alpha ise geçtiğimiz yıl duyurulmasına rağmen kavramsal bir konsept olarak kaldı. Şimdilik iddialarla sınırlı kalan yeni nesil Mi MIX modelinin tasarımı ve özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi şimdilik bulunmuyor.