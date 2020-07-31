AMD’nin yeni grafik kartları en tepeye oynamayacak

AMD ve Nvidia yeni grafik kartlarını yakın zamanda tanıtacak. Ancak son raporlara göre AMD‘nin yeni Big Navi RDNA 2 grafik kartlarının, RTX 2080 Ti seviyesinde olacağı, en iyi senaryoda da %15 daha iyi olacağı söyleniyor. RTX 3080‘in ise 2080 Ti grafik kartından daha iyi olması bekleniyor.

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Yeni nesil grafik kartları bu yıl içinde satışa sunulacak. Son dönemlerde AMD orta seviyeyi hedeflemiş ve Nvidia’nın en üst grafik kartlarına yakın bir güce sahip bir grafik kartı çıkarmamıştı. Yeni nesil grafik kartlarında AMD‘nin en üst seviyeyi hedeflemesi bekleniyordu ancak Coreteks‘in raporuna göre yeni nesil AMD grafik kartları da Nvidia‘nın bayrak gemisi diyebileceğimiz grafik kartlarına performans olarak yaklaşamayacak. Big Navi‘nin en üst seviye grafik kartının RTX 2080Ti/RTX 3070 ayarında bir performans vermesi bekleniyor, ki Nvidia‘da RTX 3080/RTX 3080 Ti gibi çok güçlü kartlar geleceğini düşünürsek performans olarak AMD yine en tepede olmayacak gibi gözüküyor. Mevcut nesilde AMD‘nin 5700XT grafik kartı, RTX 2070-RTX 2070 Super arasında bir performans vermekte. Ancak tepe performans RTX 2080 / RTX 2080 Super ve RTX 2080 Ti ile yine Nvidia‘da bulunuyor.

AMD’nin Sienna Cichlid kod adlı yeni grafik kartlarından sadece 2 tanesinin bu sene çıkış yapması bekleniyor, bu kartların da kendi içinde üst seviye olanlar olması bekleniyor. Orta seviyede sistem kurup Big Navi serisini kullanmak isteyenlerin 2021 yılını beklemesi gerekecek. Orta ve alt seviye AMD ekran kartlarının 2021‘in ilk 3 ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

AMD Big Navi ve Nvidia Ampere grafik kartları için halen çok net bilgiler olmasa da alınan duyumlara göre Nvidia’nın Eylül ortasında, AMD’nin ise Ekim ayının başında yeni grafik kartlarını piyasaya sürmesi bekleniyor.