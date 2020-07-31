Huawei, Enjoy Tablet 2 modelini tanıttı

Huawei, bugün Çin’de MatePad 10.8, MateBook D Laptop, Huawei Talkband B6 gibi birçok yeni ürün tanıttı. Bu ürünler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise, Huawei Enjoy Tablet 2 oldu.

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Huawei Enjoy Tablet 2 ile ilgili neler biliyoruz

Yeni Huawei Enjoy Tablet 2, 10 inç boyuta sahip bir ekranda 1920 x 1200 çözünürlüğe sahip. Ekran çözünürlüğü yüksek olarak karşımıza çıksa da; tabletin tasarım olarak 2020 standartlarının gerisinde kaldığını da kabul etmemiz lazım diye düşünüyoruz. Kalın çerçevelere sahip olan Huawei Enjoy Tablet 2, neyse ki kaliteli bir ekran deneyimi sunarak bu dezavantajını görmezden gelmemizi sağlayabiliyor. Cihazdaki renk seçenekleri ise, altın rengi ve koyu mavi olarak belirlenmiş.

Kirin 710A işlemci ile desteklenen Enjoy Tablet 2, 4 Gb Ram ve 64 Gb dahili depolamaya sahip. Ayrıca 64 Gb bana yetmez diyenler için cihazın 128 Gb dahili depolamaya sahip versiyonu da mevcut. Ek olarak; MicroSD yuvası da bulunan tablette, hafıza kartınızı takarak mevcut kapasiteyi 512 Gb’a kadar artırabilmeniz mümkün. Tabletin arka tarafında, 5 Mp çözünürlüğe sahip bir kamera f/2.2 diyagram açıklığı ile mecut. Ön tarafta ise, 2 MP çözünürlüklü bir kamera f/2.4 diyagram açıklığı ile mevcut. Bu kamera ile de, görüntülü görüşmeler ve özçekim yapabilmeniz mümkün kılınmış. Tabletin dikkat çeken bir diğer özelliği de, stereo hoparlörlere sahip olması. Bu kaliteli hoparlörlere ek olarak; Harman Kardon ve Huawei Histen iş birliği ile, Histen 6.1 surround sound teknolojisi de sağlanmış durumda. Kaliteli ekran ve kaliteli ses biraraya gelince; Huawei Enjoy Tablet 2 modelinde içerik tüketmenin çok eğlenceli olacağını söyleyebiliriz.

EMUI 10.1 arayüzü ile sunulan tablet, Android 10 tabanlı olarak çalışıyor. Fakat bildiğiniz üzere, ambargolardan dolayı Google uygulamalarına sahip olarak gelmiyor. Dilerseniz Huawei Mobile Services üzerinden uygulamalar edinebilmeniz ise mümkün. Parallel Vision teknolojisi ile, tablet ekranını ikiye ayırarak aynı anda 2 farklı uygulamayı kullanabilmeniz de mümkün. Tablet, 5.100 mAh kapasiteli bir bataryaya ve USB Type-C desteğine sahip. Şarj hızı 10 W olsa da, fiyat performans dengesi odaklı bir tablet için gözardı edilebilir diye düşünüyoruz.

Enjoy Tablet 2 fiyatları, satın almak istediğiniz opsiyona göre, 228 Dolar ve 285 Dolar arasında değişen bir fiyat bandına sahip. Siz Huawei Enjoy Tablet 2’yi nasıl buldunuz. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!