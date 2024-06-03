AMD, Taipei’de düzenlenen Computex 2024 etkinliğinde, masaüstü bilgisayarlar için büyük bir adım niteliğinde olan yeni nesil AMD Ryzen 9000 Serisi Zen5 işlemcilerini ve Ryzen AI 300 Serisi işlemcilerini tanıtarak teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Bu yeni işlemciler, PCIe 5.0 ve DDR5 bellek desteği ile birlikte geliyor ve AM5 platformunu temel alarak kullanıcılarına üstün performans sunmayı hedefliyor.

AMD Ryzen 9000 özellikleri neler?

AMD Ryzen 9000 Serisi, önceki nesil Ryzen işlemcilerin ‘Zen 4’ mimarisine kıyasla ortalama %16 daha iyi IPC (Instructions Per Clock) performansı vaat ediyor. Bu serinin en üst düzey modeli olan Ryzen 9 9950X, dünyanın en hızlı tüketici masaüstü işlemcisi olma iddiasını taşıyor. İşte Ryzen 9000 Serisi’nin öne çıkan teknik özellikleri:

Ryzen 9 9950X: 16 çekirdek, 32 iş parçacığı, 5.7 GHz’e kadar yükseltme frekansı, 80 MB toplam önbellek, 170W TDP.

Ryzen 9 9900X: 12 çekirdek, 24 iş parçacığı, 5.6 GHz’e kadar yükseltme frekansı, 76 MB toplam önbellek, 120W TDP.

Ryzen 7 9700X: 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 5.5 GHz’e kadar yükseltme frekansı, 40 MB toplam önbellek, 65W TDP.

Ryzen 5 9600X: 6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 5.4 GHz’e kadar yükseltme frekansı, 38 MB toplam önbellek, 65W TDP.

AMD, Ryzen 9 9950X’in üretkenlik ve oyun performansında Intel Core i9 14900K ile rekabet ettiğini belirtiyor. Ryzen AI 300 Serisi işlemciler, yapay zeka işlemlerinde üstün performans sunmak üzere tasarlandı. Bu seri, özellikle derin öğrenme ve makine öğrenimi uygulamaları için optimize edilmiş olup, hız ve verimlilik konularında önemli avantajlar sağlıyor.

AMD, yeni nesil Ryzen işlemcileri desteklemek için PCIe 5.0, DDR5, USB4 ve Wi-Fi 7 desteğine sahip X870E ve X870 yonga setlerini de tanıttı. Bu yonga setleri, toplamda 44 PCIe hattına ve doğrudan işlemciye PCIe 5.0 NVMe bağlantısına sahip. Özellikle X870E modeli, 16’sı grafiklere ayrılmış 24 PCIe 5.0 hattıyla, rakip platformlara göre iki kat daha fazla bant genişliği sunarak yüksek hızda veri aktarımını mümkün kılıyor.

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Yeni yonga setleri, USB4’ü standart bir özellik olarak sunarken, AMD EXPO Teknolojisi ile daha hızlı DDR5 bellek hız aşırtma işlemlerini destekliyor. Bu özellikler, kullanıcıların sistemlerini daha esnek ve güçlü bir şekilde yapılandırmalarına olanak tanıyor.

AMD, Ryzen 5000 Serisi’ne iki yeni işlemci ekledi: Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT. Bu işlemciler, AM4 platformunu temel alarak kullanıcılarına yüksek performans sunuyor. İşte bu serinin teknik özellikleri:

Ryzen 9 5900XT: 16 çekirdek, 32 iş parçacığı, 4.8 GHz’e kadar yükseltme frekansı, 72 MB toplam önbellek, 105W TDP.

Ryzen 7 5800XT: 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 4.8 GHz’e kadar yükseltme frekansı, 36 MB toplam önbellek, 105W TDP.

AMD, Ryzen 9 5900XT’yi Intel Core i7 13700L ve Ryzen 7 5800XT’yi Intel Core i5 13600KF ile karşılaştırarak, oyun performansında önemli avantajlar sunduğunu belirtiyor.

AMD Ryzen 9000 ve 5000XT Serisi masaüstü işlemcilerin Temmuz 2024’ten itibaren DIY (Kendin Yap) müşterileri ve sistem entegratörü iş ortakları tarafından kullanılabilir olması bekleniyor. AMD, bu işlemcilerin fiyatlandırmasını da yakında açıklayacak.