Apple’ın Apple M4 işlemcisinin, Geekbench’in single-core performans liderlik tablosunda etkileyici bir pozisyon elde ettiği ortaya çıktı. Yapılan karşılaştırmalarda M4 işlemcilerinin, Intel’in amiral gemisi Core i9-14900KS’i geride bıraktığı görülüyor. Bu, özellikle Apple’ın M4’ünün tek çekirdekli performansında %16’lık bir avantaj sağlamasıyla belirginleşiyor.

Salı günü gerçekleşen büyük lansman etkinliğiyle birlikte, yeni Apple M4 çipini kullanan iPad’lerin Geekbench performans verileri adeta bir fırtınaya dönüştü. Analizler, çoğu girişin dikkat çekici tek çekirdekli CPU performansıyla öne çıktığını gösteriyor. Öte yandan, çok çekirdekli testlerde, M4’ün toplam on performans çekirdeği ve altı verimlilik çekirdeğiyle neredeyse eşsiz bir performans sunduğu görülüyor.

Yenilenmiş iPad Pro modellerinde kullanılan Apple M4 işlemcisi, 10 çekirdekli bir CPU, 10 çekirdekli bir GPU ve 16 çekirdekli bir Neural Engine’i bir araya getirerek 38TOPS’lik muazzam bir kapasite sunuyor. İkinci nesil 3nm sürecine dayanan bu SoC, dinamik önbellekleme, donanım hızlandırmalı ışın izleme ve AV1 donanım hızlandırma gibi yenilikler sunuyor.

Apple’ın şirket içi testleri, 28 milyar transistörlü yeni Apple M4 yongasının önceki nesil M2’ye kıyasla %50 daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Apple, M4 destekli cihazların Intel Core Ultra 7 155H ve 32GB RAM’e sahip bir Asus Zenbook 14 OLED (UX3405MA) ile kıyaslandığında aynı performansı sadece dörtte biri güçle elde edebileceğini belirtiyor.

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Geekbench’teki önemli tek çekirdekli kazançlar, Ölçeklenebilir Matris Uzantıları (KOME) için eklenen yeni destekle destekleniyor. Bu, nesne algılama ve görüntü bulanıklaştırma gibi bazı alt testlerde büyük kazançlar sağlıyor. Ancak, bu destek henüz ARMv9 mimarisinin kullanıldığına dair doğrulama almadı. Bununla birlikte, KOME desteği, Geekbench’in CPU testlerine güçlü bir destek sağlayarak genel tek çekirdekli performansı artırıyor.

Ancak, Intel’in rakip AMX’i desteklememesinin nedeni, matris iş yüklerinin CPU çekirdeklerinden ziyade NPU veya GPU gibi diğer hesaplama biçimlerine daha uygun olmasıdır. Bu nedenle, gerçek dünya kullanımında KOME’nin CPU çekirdeklerinde çalıştırılması durumunda ne kadar fayda sağlayacağı henüz net değil.

Kıyaslama puanlarının geri kalanı, önceki nesil M3’e göre yaklaşık %3’lük bir performans artışını işaret ediyor. Ancak, bu artışın IPC iyileştirmelerinden mi yoksa sadece frekans artışlarından ve/veya önbellek saat değişikliklerinden mi kaynaklandığını belirlemek için daha detaylı testlere ihtiyaç var.

Son olarak, dün açıklanan Apple M4 Geekbench makine öğrenimi puanları, M2 ile M4 arasındaki nesilsel ilerlemenin belirgin olmadığını gösterdi. Yeni çipin, Apple’ın övündüğü AI hızlandırma iddialarına rağmen sadece %23 daha hızlı olduğu görüldü.