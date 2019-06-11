AMD, Ryzen 9 3950X işlemcisini duyurdu

AMD, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığından oluşan yeni işlemcisi Ryzen 9 3950X ‘i duyurdu. Üçüncü nesil yeni işlemci overclock ile 4.7 Mhz hızında çalışabiliyor.

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Dünyanın ilk 16 çekirdekli ana akım masaüstü işlemcisi

AMD , E3’te gerçekleştirdiği etkinlikte yeni işlemcisini ve ekran kartlarını duyurdu. İşlemci kısmında oldukça dikkat çeken AMD, Ryzen 9 3950 ‘nin sahip olduğu 16 çekirdek ile dünyada ilk. AMD Müşteri Ürün Yönetimi Direktörü Travis Kirsch duyurduklarını yeni işlemci ile Intel’e göndermede bulundu. Kirsch, Ryzen 9 3950X hakkında ‘ Ryzen 9350X ürettikten sonra, insanların bir Intel işlemci satın almaları için herhangi bir nedeninin olduğunu sanmıyorum.’ dedi.

AMD Ryzen 9 3950X özellikleri ve fiyatı

Dünyanın ilk 16 çekirdekli işlemcisi olan Ryzen 9 3950X 72 MB ön belleğe sahip. 105 Watt enerji tüketimine sahip yeni işlemci temel frekansta 3.5 Ghz hızında çalışırken overclock ile 4.7 Ghz bandına ulaşabiliyor. 750 dolar fiyat etiketi ile karşımıza çıkan işlemci, PCIe 4.0 desteğine sahip. Fiyatı ile üst segmentte bulunan Intel işlemcilere göre avantajlı olan Ryzen 9 3950X, 7 Temmuz tarihinde satışa sunulacak.