AMD, oyun odaklı RDNA mimarisine sahip yeni ekran kartı Radeon RX 5700 XT ‘ı duyurdu.

İlginizi çekebilir : Samsung ve AMD telefonların grafik teknolojileri için anlaştı

8 GB DDR6 ekran kartı belleği

AMD oyun odaklı yeni ekran kartı Radeon RX 5700 XT ‘ı duyurdu. Graphics Core Next (GCN) mimarisini geriden bırakan AMD, yeni ekran kartında RDNA mimarisini kullandı. AMD’nin 50. yılı özel modelininde bulunduğu üç ekran kartı ( NAVI GPU ) baz model 5700 , 5700 XT ve 5700 XT 50.yıl modellerini içeriyor. Radeon RX 5700 XT 50.yıl modelinde AMD CEO’su Dr Lisa Su’nun imzasının bulunduğu özel altın görünümlü bir alan olacak. 40 işlem birimine sahip olacak Radeon 5700 XT, ana frekans hızı 1680 MHz olurken overclock ile 1980 MHz ‘e kadar aşırtılabilecek. Seride bulunan üç ekran kartı GDDR6 8 GB video belleğe sahip olurken, 5700 XT modeli 9.75 teraflops gücünde çalışacak. Tanıtılan ekran kartları 7 Temmuz tarihinde satışa sunulacak.

AMD Radeon 5700 serisi özellikleri ve fiyatı

AMD Radeon RX 5700 XT 50.Yıl Özel

Özellikler :

40 işlem ünitesi, 2560 akış işlemcisi , 10.14 ‘e çıkabilen TFLOPS , 8 GB GDDR6 video bellek, Ana frekans : 1680 Mhz – Oyun frekansı : 1830 Mhz , Boost frekans : 1980 Mhz

Fiyat : 499 $

Radeon RX 5700 XT

Özellikler :

40 işlem ünitesi, 2560 akış işlemcisi , 9.75 ‘e çıkabilen TFLOPS , 8 GB GDDR6 video bellek, Ana frekans : 1605 Mhz – Oyun frekansı : 1755 Mhz , Boost frekans : 1905 Mhz

Fiyat : 449 $

Radeon RX 5700

Özellikler :

36 işlem ünitesi, 2304 akış işlemcisi , 7.95 ‘e çıkabilen TFLOPS , 8 GB GDDR6 video bellek, Ana frekans : 1465 Mhz – Oyun frekansı : 1625 Mhz , Boost frekans : 1725 Mhz

Fiyat : 379 $