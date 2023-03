AMD yaptığı açıklama ile 28 Mart’ta ilk defa PC platformuna gelecek olan The Last of Us Part I için bundle paketini duyurdu. 15 Nisan 2023’e kadar belirli Radeon RX 7000 veya Radeon RX 6000 Serisi grafik kartlarının yanı sıra, yine belirlenen bu grafik kartların yer aldığı bilgisayarları satın alan oyun severlere 60$ değerindeki The Last of Us Part I oyunu hediye edilecek.

The Last of Us Part I, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.2 desteğine de sahip. Böylece oyununun her ayrıntısını deneyimlemek isteyen oyuncular AMD’nin en yeni grafik kartlarını alarak bu harika maceraya çok daha iyi bir performans ile dalabilir.

7000 serisinin yanı sıra oyuncular ayrıca Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6700 XT ve diğer modeller dahil olmak üzere, rakiplerine kıyasla sektör lideri performans sunan ve harika fiyatlarla bulunabilen belirli Radeon RX 6000 Serisi grafik kartlarını satın alarak bu oyun kampanyasından yararlanabilirler.

Kampanyaya dahil olan ekran kartları şu şekilde;

AMD RX 7900 XTX

AMD RX 7000 XT

AMD RX 6950 XT

AMD RX 6900 XT

AMD RX 6800

AMD RX 6750 XT

AMD RX 6700

AMD RX 6650 XT

AMD RX 6600 XT

AMD RX 6600

AMD RX 6500

AMD RX 6500 XT

AMD RX 6400