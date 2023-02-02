AMD, yeni Ryzen 7000X3D serisi işlemcilerinin piyasaya çıkış tarihini duyurdu. AM5 neslinin 3D V-Cache teknolojisine sahip ilk üyesi olan yeni yongaların 28 Şubat’tan itibaren ABD pazarında 599 dolar başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

Başlangıçta, tüketicilere sunulacak ilk iki yonga AMD Ryzen 9 7900X3D ve AMD Ryzen 7950X3D olup, bunlardan ilki 5,6 GHz’e kadar frekanslara sahip 12 çekirdekli ve 24 iş parçacıklı bir yonga, ikincisi ise 5,7 GHz’e kadar saatler sunabilen 16 çekirdekli, 32 iş parçacıklı bir işlemci.

Ryzen ailesi işlemcilerin çoğunda olduğu gibi AMD Ryzen 9 7900X3D ve AMD Ryzen 7950X3D de hız aşırtma desteğine sahip ve ayrıca 2 çekirdekli ve 2.200 MHz’e kadar frekanslı AMD Radeon entegre video çözümüne sahip. Ryzen 9 7900X3D’nin lansman fiyatı 599 dolar iken, Ryzen 9 7950X3D 699 dolar fiyat etiketine sahip.

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İki yüksek performanslı modele ek olarak AMD, sadece 6 Nisan’da 449 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak olan Ryzen 7 7800X3D hakkında da daha fazla bilgi verdi. Daha sonra gelen ara işlemci 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahiptir ve 5 GHz’e kadar frekanslar sunar. Duyurulan diğer modeller gibi Ryzen 7 7800X3D de entegre bir AMD Radeon GPU’ya sahip.

3D V-Cache teknolojisi nedir?

Bilenler için, AMD’nin bu işlemcileri farklı ve daha güçlü. Temel olarak, CPU üzerinde Önbellek belleğini “yığınlayan” ve daha büyük bir miktar sunan 3D V-Cache teknolojisidir. Kısacası, işlemcinin ikinci bir fiziksel önbellek katmanı (RAM’den bilgi toplayan ve görevleri yerine getirmek için CPU’ya gönderen bellek) varmış gibi, bileşenin bu bilgileri işleme performansını ve hızını artırıyor.

Geçmiş nesilde, sadece bir modelimiz vardı, Ryzen 7 5800X3D, nesli boyunca birçok oyunda ve ağır uygulamada benchmark testlerinde liderdi. Şimdi yeni modellerin nasıl performans göstereceğini görmek ilginç olacak. AMD şu ana kadar yeni çiplerin bölgelerdeki pazar fiyatı ya da çıkış tarihini açıklamadı.