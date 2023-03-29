AMD ekran kartı sahipleri, dünyanın dört bir yanındaki oyun severler modernize edilmiş oynanış, yeniden tasarlanmış bir hikaye ve canlı detaylara sahip grafiklerle hayatta kalma korkusunu deneyim etmek için Resident Evil 4 Remake’i artık akıcı bir şekilde oynayabilecek.

AMD, en yeni AMD Software sürücüsüne Resident Evil 4 Remake için optimizasyonlar ekleyerek, bu klasik yeniden yapımın aksiyon dolu sahneleri için yeni nesil görseller ve olağanüstü performans sunuyor. Radeon grafiklere sahip oyuncular gerçekten eşsiz bir deneyimin keyfini çıkarabilir.

En İyisini Radeon’da Oynayın: Radeon grafik ailesi, Resident Evil 4’te 1080p’den 4K çözünürlüklere kadar lider rekabetçi performans sunuyor.

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Radeon RX 7900 XT, ışın izleme ve FidelityFX Super Resolution 2 açıkken en yüksek grafik ayarlarında 4K’da etkileyici bir şekilde 99 FPS sunabilirken, Radeon RX 6700 XT ve Radeon RX 6650 XT modelleri ise 1080p’de inanılmaz kare hızlarına ulaşabiliyor. Radeon RX 6000 Serisi ailesindeki diğer kartlar da 1440p’de inanılmaz kare hızları sunuyor.

FidelityFX Super Resolution 2: AMD’nin yaygın olarak benimsenen platformlar arası, zamansal yükseltme teknolojisi, Resident Evil 4 ve desteklenen diğer oyunlarda kare hızlarını artırırken inanılmaz görüntü kalitesi sunuyor.

Tüm bunlara ek olarak, AMD Software: Adrenalin Edition, Radeon Boost, Radeon Anti-Lag ve daha fazlası dahil olmak üzere performansı artıran ve inanılmaz görüntü kalitesi sunan bir dizi gelişmiş özellik sunuyor ve bunların tümüne temiz, modern ve kullanımı kolay bir arayüzden erişilebiliyor.