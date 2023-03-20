Intel, PC pazarındaki rakibi AMD‘ye karşı üstünlük kazanmaya başladı. Yatırım firması Susquehanna’nın raporuna göre, Intel genel PC pazarında daha rekabetçi bir portföye sahip oldu. AMD’nin performans ve değer açısından rekabetçi olan Ryzen işlemcileri, birkaç yıl boyunca Intel’e üstünlük sağlamış olsa da, son seçenekler şirketin planladığı gibi gitmedi. Analistler, Intel’in 12. ve 13. Nesil CPU’larını daha rekabetçi bir şekilde konumlandıracağı ve bu sayede AMD’den uzaklaşacağına inanıyor.

Ayrıca AMD’nin genel x86 pazar payı yüzde 30’u aşarken, şirket artık EPYC sunucu tarafına odaklanırken Ryzen işlemciler genel pazar payı açısından bir düşüş yaşayabilir. Ancak, AMD’nin Dragon Range işlemci serisi ve Ryzen 7 7800X3D gibi üst düzey ürünleri hala üst düzey segmente hitap ediyor.

Ayrıca bkz: İkinci El Laptop Alırken Ne Yapmalı?



Intel’in güçlü bir müşteri benimsemesi ve lider sunucu ürünleri için 450’den fazla tasarım kazanımı, 200’den fazla sevk edilen tasarım, 50’den fazla büyük OxM ve ilk 10 küresel CSP ile dağıtım yapması, şirketi AMD karşısında daha güçlü hale getiriyor. Ancak, Chipzilla’nın son Sapphire Rapids-SP’si, AMD’nin EPYC Genoa, Bergamo ve Genoa-X CPU’larına karşı acımasız bir rekabetle karşı karşıya kalacak. Her ne kadar Intel için her şey yolunda gitmese de, şirketin güçlü portföyü, rakibi AMD’ye karşı rekabet gücünü arttırıyor.