Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen şaşırtıcı bir haber, renk algımızın sınırlarını zorlayan bir gelişmeyi gözler önüne serdi. California Üniversitesi, Berkeley ile Washington Üniversitesi’nin ortak yürüttüğü deneysel bir çalışma sonucunda, insan gözüyle doğal yollarla görülemeyen yeni renki olo keşfedildi.

Yeni renk keşfedildi! İşte yeni renk olo

Yeni renk olo rengi keşfedildi. ‘Oz’ isimli bir prototip, retina üzerinde yer alan koni hücrelerini lazer yardımıyla doğrudan uyararak insan beyninde daha önce hiç oluşmamış bir renk hissiyatı yaratmayı başardı. Böylece olo rengi, bugüne kadar bilinen hiçbir renk skalasına dâhil olmayan yeni bir görsel deneyim olarak tanımlandı.

Geleneksel olarak, insan gözü kırmızı, yeşil ve mavi koni hücreleri sayesinde renkleri algılar. Bu çalışmada yalnızca yeşil konilere odaklanan lazer yöntemiyle, algıda tamamen yeni bir sinyal oluşturularak katılımcılar tarafından hiçbir mevcut renkle eşleştirilemeyen bir renk tanımlandı.

Araştırmaya katılan bireyler, bu olo rengi tarif edebilmek için yoğun beyaz ışıkla desteklenmiş ifadeler kullanmak zorunda kaldı. Bu durum, insan beyninin renk tanımlama kapasitesinin düşündüğümüzden çok daha esnek olduğunu gözler önüne seriyor.

Dahası, bu tür keşiflerin renk körlüğü gibi görsel rahatsızlıkların tedavisinde umut vadettiği düşünülüyor. Tıp ve biyoteknoloji alanında bu tür yeniliklere ilgi artarken, yeni renki olo gibi keşiflerin yankı uyandırması kaçınılmaz görünüyor.

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