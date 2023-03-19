Dizüstü bilgisayar modelleri, teknolojinin artan hızına paralel olarak giderek daha hızlı ve güçlü hale geliyor. Ancak, birçoğumuz en yeni teknolojiyle donatılmış bilgisayarlar için gereken yüksek bütçelere sahip değil. Dolayısıyla, yenilenmiş veya iyi durumdaki ikinci el laptop modellerine yönelmek avantajlı bir tercihe dönüşüyor. Günlük kullanım ve hafif işler için dizüstü bilgisayara ihtiyacınız varsa, 2.el dizüstü bilgisayar fiyatları uygun alternatifler sunuyor.

Uygun maliyetli, çevre dostu ve genellikle yenisi kadar işlevsellik sunan 2.el laptop modelleri giderek daha fazla tercih edilen bir alışveriş biçimi haline geliyor. Bununla birlikte, ikinci el bilgisayar satın almak, kendi zorlukları ve risklerini beraberinde getiriyor. Yine de, biraz öngörü ve dikkatli bir seçimle, yıllarca kullanacağınız bir ikinci el dizüstü bilgisayar elde edebilirsiniz. İkinci el PC veya dizüstü bilgisayar cihazınızı güvenilir bir satıcıdan alsanız dahi kontrol etmeniz gereken özelliklere gelin birlikte bakalım.

İkinci El Laptop Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yenilenmiş veya ikinci el bilgisayar satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar bulunuyor. Örneğin, üç yıldan daha eski bir bilgisayar satın almaktan kaçınmanız, bileşenlerin güncelliğini kontrol etmeniz gerekiyor. Diğer önemli unsurları şöyle sıralayabiliriz:

Güvenilir Satıcıları Tercih etmek

Laptop fiyatları ikinci el cihazlarda çeşitlilik gösterse de, genel olarak düşük seviyelerde değildir. Büyük miktarlarda harcama yapmanız söz konusu olduğundan, bir tür tüketici korumasına sahip olduğunuzu bilmek, alışverişinizi güvenle tamamlamanıza yardımcı olur.

Alıcı koruması sunan güvenilir elektronik cihaz satışı yapan mağazaları tercih ederek, alışverişinizi güvence altına alabilirsiniz. Aldığınız 2. el laptop, beklediğinizden daha kötü durumda ise iade etme ihtimaliniz dahayüksektir.

İkinci El Dizüstü Bilgisayar Gövdesini İncelemek

Dizüstü bilgisayarı incelerken, kapsamlı bir kasa ve gövde kontrolü gerekiyor. Dizüstü bilgisayarın kasasında çatlak ve darbe izi olmaması, satın almada önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Ayrıca eksik vidalar, gevşek menteşeler gibi kusurların tespit edilmesi de dikkat edilmesi gerekenler arasında bulunuyor.

Almayı düşündüğünüz ikinci el bilgisayar iyi çalışsa bile, fazla hasarlı görünüyorsa veya düştüyse ne tür bir iç hasarı bulunduğunu anlamayabilirsiniz.

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Yaklaşık Üç Yaşından Büyük İkinci El Cihazlardan Kaçınmak

Bilgisayar endüstrisinde cihaz performansının yaklaşık iki yılda bir iki katına çıkacağı öngörüsü temel bir kural olarak kabul ediliyor. Ancak kişisel bilgisayar inovasyonunun genel hızı son yıllarda giderek yavaşlıyor. 2017 model bir cihaz ile 2022 model bir bilgisayar yaklaşık olarak aynı görünüme ve işlevselliğe sahip olabiliyor. Ancak daha geriye gittiğinizde, bilgisayarlar işlevsel olarak farklılaşmaya başlıyor. CPU gözle görülür şekilde daha yavaşlarken, modern mobil cihazlar için USB-C bağlantısı da bulunmuyor.

İkinci El Laptop Pilini Kontrol Etmek

2.el laptop bilgisayardaki en kritik bileşenlerden birini pil oluşturuyor. Eskiyen veya bozulan bir pil, dizüstü bilgisayarların elden çıkarılmasının en yaygın nedenleri arasında yer alıyor. Pil kontrolü için, tam olarak şarj edildiğinden emin olduktan sonra pili bitene kadar dizüstü bilgisayarı çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Eski bir dizüstü bilgisayar için yedek pil bulmanın zor olabileceğini düşünerek sıfırlanmış pille sunulan yenilenmiş cihazları tercih edebilirsiniz.

Yenilenmiş Bilgisayarlara Öncelik Vermek

İkinci el bilgisayar seçerken bilgisayar firmalarının yenileyip satışa sunduğu güvenilir modellere öncelik verebilirsiniz. Yenilenmiş bir dizüstü veya masaüstü bilgisayarın çalıştığını garanti eden bilgisayar firmalarından alışveriş yapmanız, yeni bir pile ihtiyaç duyan ikinci el dizüstü bilgisayar modelleri için özellikle önemli oluyor. Bununla birlikte, iade şansınız olduğu sürece, ikinci el laptop satın almanız sorun teşkil etmiyor.

Donanımda herhangi bir yükseltme yapmayı planlıyorsanız, yeni bir laptop ile yenilenmiş bir cihazın avantaj ve dezavantajlarını önceden hesaplamış olmanız gerekiyor.