Nothing markasının daha uygun fiyatlı ürünler sunan alt markası CMF, teknoloji dünyasına yeni bir soluk getirdi. Hindistan merkezli lansmanla duyurulan CMF Phone 2 Pro, orta segment akıllı telefon pazarında iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Selefine kıyasla önemli iyileştirmelerle donatılan bu yeni model, kullanıcılara daha iyi bir değer ve gelişmiş özellikler sunma odağıyla geliştirildi. Peki CMF Phone 2 Pro özellikleri neler? CMF Phone 2 Pro fiyatı ne kadar?

CMF Phone 2 Pro Özellikleri Neler?

CMF Phone 2 Pro gücünü, 4 nm üretim sürecinden geçen MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G yonga setinden alıyor. Bu 8 çekirdekli işlemci, 2.5 GHz’e varan hızlarıyla akıcı bir performans vaat ediyor. Cihaz, 8 GB RAM ile gelirken, depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor; ayrıca microSD kart ile depolama 2 TB‘a kadar artırılabiliyor. Özellikle mobil oyuncuları hedefleyen CMF Phone 2 Pro, BGMI‘da 120 FPS ve PUBG‘de 90 FPS gibi yüksek kare hızlarını destekliyor.

Fotoğrafçılık yetenekleri konusunda da iddialı olan CMF Phone 2 Pro, üçlü arka kamera kurulumuna sahip. 50 MP çözünürlüğündeki ana kamera, f/1.88 diyafram açıklığı, EIS (Elektronik Görüntü Sabitleme) ve Faz Algılamalı Otomatik Odaklama (PDAF) özellikleriyle dikkat çekiyor. Buna ek olarak, 2x optik ve 20x dijital yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto sensör (f/1.85) ve 119.5 derecelik geniş açı sağlayan 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise f/2.45 diyafram açıklığına sahip 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

Phone 2 Pro‘nun kamera yetenekleri TrueLens Engine 3.0, Ultra XDR, Otomatik Tonlama, Portre Optimizasyonu, Hareketli Fotoğraf ve Gece Modu gibi yazılım özellikleriyle destekleniyor. Video tarafında ise 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS kayıt ve 120 FPS ağır çekim modları mevcut. Bu özellikler, CMF Phone 2 Pro‘yu kendi segmentinde öne çıkarıyor.

Telefonun enerji ihtiyacını 5000mAh kapasiteli batarya karşılıyor ve bu batarya 33W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca 5W ters kablolu şarj özelliği de mevcut. Bağlantı seçenekleri arasında Çift SIM desteği, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve tam 5G bandı desteği bulunuyor. Su ve toza karşı dayanıklılık için ise IP54 sertifikasına sahip.

Güvenlik için ekran altı parmak izi sensörü barındıran Phone 2 Pro, ivmeölçer, pusula, ortam ışığı sensörü, jiroskop, yakınlık sensörü ve X ekseni lineer titreşim motoru gibi modern sensörlerle donatılmış. Cihaz, kutudan Android 15 tabanlı Nothing OS 3.2 ile çıkıyor ve CMF, üç yıllık Android güncellemesi ve altı yıllık güvenlik yaması sözü veriyor. Telefon; Turuncu, Açık Yeşil, Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle geliyor.

CMF Phone 2 Pro Teknik Özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G (4nm)

MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G (4nm) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB (2 TB’a kadar artırılabilir)

128 GB / 256 GB (2 TB’a kadar artırılabilir) Ekran: (Belirtilmemiş – Genellikle AMOLED beklenir)

(Belirtilmemiş – Genellikle AMOLED beklenir) Arka Kamera: 50 MP Ana (f/1.88, EIS, PDAF) + 50 MP Telefoto (f/1.85, 2x optik zoom) + 8 MP Ultra Geniş (119.5°)

50 MP Ana (f/1.88, EIS, PDAF) + 50 MP Telefoto (f/1.85, 2x optik zoom) + 8 MP Ultra Geniş (119.5°) Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)

16 MP (f/2.45) Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj: 33W Kablolu Hızlı Şarj, 5W Ters Kablolu Şarj

33W Kablolu Hızlı Şarj, 5W Ters Kablolu Şarj İşletim Sistemi: Nothing OS 3.2 (Android 15 Tabanlı)

Nothing OS 3.2 (Android 15 Tabanlı) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, Çift SIM

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, Çift SIM Dayanıklılık: IP54 Su ve Toz Direnci

IP54 Su ve Toz Direnci Sensörler: Ekran Altı Parmak İzi, İvmeölçer, Pusula, Ortam Işığı, Jiroskop, Yakınlık, X-Ekseni Motoru

Ekran Altı Parmak İzi, İvmeölçer, Pusula, Ortam Işığı, Jiroskop, Yakınlık, X-Ekseni Motoru Renkler: Turuncu, Açık Yeşil, Siyah, Beyaz

CMF Phone 2 Pro Fiyatı Ne Kadar?

CMF Phone 2 Pro 8 GB RAM + 128 GB Dahili Depolama: 259 Euro

CMF Phone 2 Pro 8 GB RAM + 256 GB Dahili Depolama: 289 Euro

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Siz CMF Phone 2 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.