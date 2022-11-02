İçerisinde sayısız kategoride ve sayıda video barındıran YouTube yeni bir karara imza attı. Kullanıma sunulan yeni bir servisle birlikte, Akademi Ödüllü filmlerden sevilen dizilerin bölümlerine kadar pek çok içeriği tek bir yerde toplayacak. Primetime Kanallar sayesinde, ücretli abonelik sistemiyle çalışan dizi ve film izleme platformlarının rekabetine YouTube da ortak olacak.

YouTube tarafından çok önemli bir karara imza atıldı. Alınan yeni karar neticesinde YouTube, “Primetime Kanallar” ürününü bugün ABD’de kullanıma sundu.

İçindekiler YouTube Primetime kanalları getiriyor

YouTube Primetime kanalları getiriyor

YouTube “Primetime Kanallar” ürününü Amerika Birleşik Devletleri’nde bugün kullanıma sundu.

Son yıllarda sayıları gittikçe artan ve ücretli abonelik sistemiyle bünyesinde dizi, film, belgesel ve televizyon programı bulunduran uygulamalara bir alternatif olarak sunulan Primetime Kanallar servisi, SHOWTIME, STARZ, Paramount+, AMC+ ve ViX gibi markaları bünyesinde barındırıyor.

YouTube, sayısız kategorideki videolarla birlikte, Akademi Ödüllü filmlere ve sevilen programların bölümlerine kadar pek çok içeriği tek bir yerde toplayacak.

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Alınan karar neticesinde YouTube, farklı programları, sevilen dizi ve filmleri pek çok uygulamada arayan kullanıcıları tek bir çatı altına getirecek.

Primetime Kanallar, kiralanabilen, satın alınabilen veya reklamları izlemek suretiyle ücretsiz olarak sunulan binlerce film ve televizyon programından oluşan koleksiyonla kullanıcılarını sayısız içeriğe ulaştırmayı hedefliyor.

Lansmanı ile birlikte SHOWTIME, STARZ, Paramount+, AMC+ ve ViX+ gibi OTT servislerine direkt olarak YouTube üzerinden kayıt olunabilmesini ve içeriklerine platform değiştirmeye gerek kalmadan ulaşılabilmesini sağlayan bu program her ne kadar şu anda sadece ABD’de kullanıma sunulsa da, ilerleyen dönemlerde farklı bölgelerde de hayata geçecek.

Bu ürün ile birlikte hem çok uluslu, hem de yerli platformların iş modellerini YouTube’un erişimi ile desteklemeyi amaçlıyorlar.

Kaynak: Neowin