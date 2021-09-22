Amazon, Oyun Geliştiriyor!

Amazon Games Başkan Yardımcısı Christoph Hartmann, şirketin oyun hedeflerini açıkladı.

Amazon yeni bir film veya TV şovu yaptığında, nedeni oldukça açık: teknoloji devinin yayın hizmeti Prime Video’yu oluşturması gerekiyor. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri de özel diziler ve filmler yapmak (veya satın almak). Ancak Amazon yeni bir video oyunu geliştirmesi için nedenler o kadar net değil. Şirketin yaklaşmakta olan MMO’su New World, Amazon’un Luna bulut hizmetine veya Twitch’e (Amazon’un da sahip olduğu) özel değil. Steam’den satın alabileceğiniz normal bir PC oyunudur.

Ancak Amazon Games Başkan Yardımcısı Christoph Hartmann’a göre nedeni oldukça basit: “Herhangi bir şekilde eğlenceye dahil olmak istiyorsanız oyunları görmezden gelemezsiniz. Oyunları düşünmeden eğlenceye ayak uydurabileceğiniz bir dünya hayal etmek neredeyse imkansız” diyor.

New World, Amazon’un oyuna ilk girişinden çok uzak. Şirket, rekabetçi oyunları ve birinci sınıf mobil başlıkları araştırdı ve bazı önemli satın almalar yaptı. Bu girişimlerin çoğu, tamamen sona ermeden önce kapalı bir betaya geri döndüğünü gören bir lansmandan sonra iptal edildi. New World bile zor zamanlar geçirdi, 28 Eylül’deki lansmanına giden yolda birçok gecikme yaşandı.

Take-Two’da yirmi yıl geçirdikten sonra 2018’de Amazon’a katılan Hartmann, şirketin oyunlara girmesinin bu kadar uzun sürmesine şaşırmadığını söylüyor. “Sırf harika bir sprinter olmanız sizi harika bir dağcı yapmaz” diyor. “Bir şirket ya da insan olarak başarılı olmak için bir formül bulduğunuzda, onu tekrar kopyalarsınız. Ve biliyoruz ki tek beden herkese uymaz. Başlangıçta Amazon’u harika yapan formülü tekrarlamaya çalıştılar ama oyun yapmak göründüğünden çok daha karmaşık.”

Amazon’un Luna ve Twitch’i de işletmesine rağmen, şirket şu anda her iki platform için de münhasırlık yapmıyor. Amazon, New World’ün gelecekte Luna’ya gelebileceğini ima etti, ancak bu, insanları bulut hizmetine itmek için tasarlanmış bir oyun değil.

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Hartmann, “Onları aklımızda tutuyoruz, ancak onların etrafında oyun kurmak istemiyorum” diyor. “Açıkçası onlara iyi hizmet eden özellikleri dahil etmek istiyoruz, ancak benim deneyimim, harika bir oyununuz varsa, yapabilecekleriniz için birçok seçenek var. Bu yüzden önce harika oyunu koydum ve daha sonra birbirimizi nasıl destekleyebileceğimizi anlayabiliriz.” Amazon’un oyun ekiplerine ne üzerinde çalışacaklarına karar verme konusunda çok fazla özgürlük sunduğunu da ekliyor. “Tüm yaratıcı kararlar söz konusu olduğunda, tamamen bunun dışında kalıyorlar.”

Hartmann, “Bir gün, doğru fırsatın ortaya çıkacağını ve şirketteki diğer eğlence veya yaratıcı gruplardan biriyle ortak olabileceğimiz bir yer bulacağımızı düşünüyorum” diyor. “Ama doğru olması önemli. Zorlandığında asla işe yaramaz.”

Kaynak: The Verge