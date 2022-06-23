En büyük online perakendecilerden birisi olan Amazon her şeyin ‘insanların ve teknolojinin birlikte güvenli ve uyumlu bir şekilde çalışması’ olduğunu vurguluyor.

Amazon, ilk “tam otonom mobil robotunu” ve depolarında insan işçilerle birlikte çalışmak üzere tasarlanmış diğer makinelerini tanıttı.

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E-ticaret devi 2012 yılında bir robotik girişimi olan Kiva Systems’i 775 milyon dolara satın almıştı. Şirket bu satın almayı takiben son on yılda geliştirdiği robotik tutuculardan hareketli depolama sistemlerine kadar, yapay zekâ destekli ve bilgisayarlı görme algoritmaları tarafından desteklenen çok sayıda prototip ortaya çıkardı. Dev şirket, personelin öğeleri daha verimli bir şekilde kaldırmasına, taşımasına ve taramasına yardımcı olmak için onları ileride depolarında kullanmayı umuyor.

“Otonom mobil robot” tekerlekler üzerinde disk şeklinde bir cihazdır ve Roomba’yı (bir robot süpürge markası) andırıyor. Proteus adlı makine paketlerle dolu bir arabanın altına dikkatlice giriyor ve fabrika zemini boyunca itiyor. Amazon, Proteus’un doğrudan insanlarla birlikte çalışmak üzere tasarlandığını ve güvenlik nedenleriyle belirli konumlarla sınırlandırılması gerekmediğini söyledi.

Robot, yukarıdaki videoda görüldüğü gibi yolunu kapatan bir şey veya birisini algıladığında durarak gezinmek için yeşil bir ışık yayıyor. Proteus, daha geniş çapta kullanılmaya başlanmadan önce, başlangıçta Amazon’un sipariş karşılama ve ayırma merkezlerinin giden işleme alanlarında kullanıma sunulacak.

Amazon bu robotların sıradan görevleri tekrar tekrar gerçekleştirmek için tasarlandığını ve işçilerin yaralanma riskini de azaltmasını umduğunu belirtiyor.

Sırada “robotik çalışma hücresi” olarak tanımlanan Cardinal var. Bu bir ucunda bir dizi tutucu bulunan mekanik bir koldur.

Makinenin paketleri almak, etiketleri okumak ve bir arabaya yerleştirmek için yapay zekâ ve bilgisayar vizyonunu kullandığı belirtiliyor. Bu robot sayesinde personelin öğeleri taramak ve rafa koymak için eğilip dönmesine gerek kalmayacağı söyleniyor. Fakat Cardinal şu ​​anda yalnızca belirli boyut ve ağırlıkların altındaki paketleri alabiliyor, ancak mühendisler 22.7 kg’a kadar olan paketleri taşıyabilecek bir sürüm geliştirmeye çalışıyorlar. Şirket Cardinal adını verdikleri makineleri gelecek yıl lojistik merkezlerinde kullanılmak üzere göndermeyi planlıyor.

Amazon çalışanları hâlihazırda müşterilerine gönderilecek her bir ürünü manuel olarak tarıyor. Gösterilen prototiplerden biri ise, kamera görüntülerini saniyede 120 kare hızında analiz edebilen ve bir işçi bunları bir arabadan rafa taşırken kutuları ve zarfları otomatik olarak tarayabilen ‘Amazon Robotics Identification’ aracıdır. Son olarak, çalışanların paketleri almak için merdivenlere tırmanması veya eğilme ihtiyacını ortadan kaldıran, kutuları toplama ve istifleme yeteneğine sahip başka bir robot da gösterildi.

Amazon depo robot prototiplerini sergilerken mevcut işgücü havuzunu karıştırmaktan da endişe duyuyor. Çalışanlar gerçekleştirme merkezlerinde çok uzun süre çalışma eğiliminde değiller. Bazıları ise sendikalaşmaya çalışıyor ve başarılı da oluyor. Nispeten yüksek oranda yaralanma ve siparişleri olabildiğince hızlı işleme koyma baskısı ile karşı karşıya kaldıkları için bu şaşırtıcı değil. Manuel işgücünü güçlendirmeye yardımcı olmak için Amazon’un daha fazla “robot” piyasaya sürmesi gerekiyor.

Yetkililer, makinelerin insanların yerini tamamen almayacağını söylüyor. “Amazon‘un insanları robotlarla değiştirdiğine dair spekülasyonlar çok yaygındı… Kiva’nın satın alınmasının ilk günlerinden itibaren vizyonumuz hiçbir zaman insan veya teknoloji ikileminde kalmak değildi. Bunun yerine, insanların ve teknolojinin müşterilerimiz için güvenli ve uyumlu bir şekilde birlikte çalışabileceğini düşünüyoruz. Bu vizyon bugün de devam ediyor” dedi.