Amazon’un drone teslimat projesi gerçeğe dönüşmeye yakın. Şirket, Federal Havacılık İdaresi‘nden (FAA) onay aldıktan sonra bu yıl içinde California, Lockeford şehrinde hizmete başlayacağını duyurdu.

Amazon’a göre, Lockeford’daki drone teslimatı, Prime teslimat hizmeti aracılığıyla “binlerce ürün” için uygun olacak. Şirketin sözcüsü Av Raichura Zammit şunları söyledi: “Yeni onaylar açısından, FAA planlarımızı gözden geçirecek ve önerilen Lockeford operasyonumuzun Ulusal Çevre Politikası Yasası ile uyumlu olduğunu onaylayacaktır.”

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Bu tür bir hizmetle çalışmak isteyen şirketler, ticari bir drone teslimat hizmeti işletmelerini sağlayan FAA Part 135 sertifikasına ihtiyaç duyar. Amazon, Alphabet’s Wing ve UPS ile birlikte bu onayı zaten aldı.

Amazon, hem yerde hem de havada engellerden kaçınmayı iyileştirmek için teknoloji geliştirdiğini söylüyor. ABD’de, drone teslimatı genellikle daha fazla yapı karmaşıklığı ve daha az insan olmadan daha küçük şehirler için düşünülür. Ek olarak, hedeflerden biri de dronların pilotun normal görüş hattının (BVLOS) ötesinde güvenli bir şekilde uçabilmesini sağlamaktır.

Amazon’un hava dağıtım projesi yaklaşık on yıldır çalışıyor. Kuruluşun eski CEO’su Jeff Bezos, ilk olarak 2013‘te 30 dakikalık drone teslimatlarını duyurdu. Ancak, test sahasında meydana gelen kazalar, iddia edilen güvenlik gecikmeleri ve yüksek çalışan devir hızı dahil olmak üzere birçok aksilik yaşandı. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.