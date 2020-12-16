Amazon Zoox otonom aracının özelliklerini açıkladı

Amazon Zoox isimli tek bir şarj ile gece gündüz sürülebilen , tamamen otonom yeni nesil elektrikli aracının özelliklerini açıkladı.

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Amazon Zoox ile araç çağırma hizmeti başlatmayı planlıyor

Amazon Zoox Inc.’ı haziran ayında satın aldığını açıklamıştı. Amazon Zoox aracını yeni nesil otonom araçların temel noktası olarak görüyor. Zoox geleneksel arabalara sensörler ekleyerek otonom sürüşe hazırlamak yerine yepyeni bir dizayn sunuyor. Amazon Zoox şirketini satın aldığında, endüstri gözlemcileri, e-ticaret devinin sonunda sürücüsüz teslimat araçları filoları ile dağıtım yapmayı planladığını düşündüler. Ancak Zoox şirketinin CEO’su Aicha Evans, verdiği röportajda, şu anda bunu yapmayı planlamadıklarını ancak aracı paket taşıyıcı olarak kullanma fikrinin güzel bir düşünce olduğunu belirtti. Zoox’un aracı San Francisco ve Las Vegas gibi şehirlerde uygulama tabanlı bir araç çağırma hizmeti ile kullamayı planladıklarını söyledi.

Zoox’un teknik özellikleri gerçekten heyecan verici. Zoox’un sürücüsüz bir vagon veya robotaxi olarak tanımladığı araç, dört yolcuya kadar taşıyabiliyor. Her iki ucunda bir motorla, her iki yönde de hareket edebilen araç saatte 120 km hıza kadar çıkabiliyor. Araçta bulunan iki pil paketi, yeniden şarj edilmeden önce 16 saatlik çalışma süresi sunuyor. Yöneticiler araçta kullanılan 133kw kapasiteli pillerin tedarikçisini açıklamadılar.

Otonom araçlar denilince hepimizin aklına ilk gelen güvenlik konusunu oluyor. Her köşede bir sensör bölmesi bulunan Zoox , dönen bir lazer sensörüne , 6 adet Lidar ve gezinmesine yardımcı olacak kameralara sahip. Ön tarafa bakan bir çift kamera aracın üstüne ve diğer sensörler aracın yanlarına monte edilmiş. Bu sistemler aracın 360 dereceden fazla araziyi aynı anda görmesini sağlıyor.Aracın güvenlik özellikleri arasında bir çarpışma durumunda her yolcunun etrafında bir koza oluşturan hava yastıklarıda var.

Son dönemde Dünya gündeminde olan bir konu olan kişisel veriler ile ilgilide Zoox, mahremiyet konusunda endişelenenler için, yolcuların yerleşik kamera tarafından çekilen görüntüleri bulanıklaştırma seçeneğine sahip olacaklarını söylüyor.Her koltukta bulunan dokunmatik ekranlar bulunuyor. Bu ekranlar müziği, klimayı kontrol etmek veya rotalarını ve tahmini varış zamanlarını görmek yada kamera görüntülerini bulanıklaştırmak için yolcuların kullanımında olacağını belirtiliyor.

ZOOX’un rakipleri

Son dönemde sürücüsüz araç rekabeti hızlanıyor. Ekim ayında, Alphabet Inc.’in sürücüsüz araç birimi Waymo, Phoenix’de tamamen sürücüsüz bir taksi hizmeti başlattı. General Motors Co. destekli Cruise LLC son zamanlarda otonom arabalarını San Francisco’da test ediyor.Ocak ayında Origin olarak adlandırılan araçlarını tanıtan firma geleneksel araçlardaki bir çok komponenti ortadan kaldırması ile ön plana çıkmıştı. Pedallar , dikiz aynası ve direksiyon simidi gibi geleneksel bileşenleri bulundurmuyordu. Cruise, Origin’i bir yolculuk paylaşım hizmeti olarak kullanmayı planlaması bu alandaki rekabetin iyice kızışacağını bize gösteriyor.