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Amazon Zoox otonom aracının özelliklerini açıkladı
Amazon Zoox isimli tek bir şarj ile gece gündüz sürülebilen , tamamen otonom yeni nesil elektrikli aracının özelliklerini açıkladı.
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Amazon Zoox ile araç çağırma hizmeti başlatmayı planlıyor
Amazon Zoox Inc.’ı haziran ayında satın aldığını açıklamıştı. Amazon Zoox aracını yeni nesil otonom araçların temel noktası olarak görüyor. Zoox geleneksel arabalara sensörler ekleyerek otonom sürüşe hazırlamak yerine yepyeni bir dizayn sunuyor. Amazon Zoox şirketini satın aldığında, endüstri gözlemcileri, e-ticaret devinin sonunda sürücüsüz teslimat araçları filoları ile dağıtım yapmayı planladığını düşündüler. Ancak Zoox şirketinin CEO’su Aicha Evans, verdiği röportajda, şu anda bunu yapmayı planlamadıklarını ancak aracı paket taşıyıcı olarak kullanma fikrinin güzel bir düşünce olduğunu belirtti. Zoox’un aracı San Francisco ve Las Vegas gibi şehirlerde uygulama tabanlı bir araç çağırma hizmeti ile kullamayı planladıklarını söyledi.
Zoox’un teknik özellikleri gerçekten heyecan verici. Zoox’un sürücüsüz bir vagon veya robotaxi olarak tanımladığı araç, dört yolcuya kadar taşıyabiliyor. Her iki ucunda bir motorla, her iki yönde de hareket edebilen araç saatte 120 km hıza kadar çıkabiliyor. Araçta bulunan iki pil paketi, yeniden şarj edilmeden önce 16 saatlik çalışma süresi sunuyor. Yöneticiler araçta kullanılan 133kw kapasiteli pillerin tedarikçisini açıklamadılar.
Otonom araçlar denilince hepimizin aklına ilk gelen güvenlik konusunu oluyor. Her köşede bir sensör bölmesi bulunan Zoox , dönen bir lazer sensörüne , 6 adet Lidar ve gezinmesine yardımcı olacak kameralara sahip. Ön tarafa bakan bir çift kamera aracın üstüne ve diğer sensörler aracın yanlarına monte edilmiş. Bu sistemler aracın 360 dereceden fazla araziyi aynı anda görmesini sağlıyor.Aracın güvenlik özellikleri arasında bir çarpışma durumunda her yolcunun etrafında bir koza oluşturan hava yastıklarıda var.
Son dönemde Dünya gündeminde olan bir konu olan kişisel veriler ile ilgilide Zoox, mahremiyet konusunda endişelenenler için, yolcuların yerleşik kamera tarafından çekilen görüntüleri bulanıklaştırma seçeneğine sahip olacaklarını söylüyor.Her koltukta bulunan dokunmatik ekranlar bulunuyor. Bu ekranlar müziği, klimayı kontrol etmek veya rotalarını ve tahmini varış zamanlarını görmek yada kamera görüntülerini bulanıklaştırmak için yolcuların kullanımında olacağını belirtiliyor.
ZOOX’un rakipleri
Son dönemde sürücüsüz araç rekabeti hızlanıyor. Ekim ayında, Alphabet Inc.’in sürücüsüz araç birimi Waymo, Phoenix’de tamamen sürücüsüz bir taksi hizmeti başlattı. General Motors Co. destekli Cruise LLC son zamanlarda otonom arabalarını San Francisco’da test ediyor.Ocak ayında Origin olarak adlandırılan araçlarını tanıtan firma geleneksel araçlardaki bir çok komponenti ortadan kaldırması ile ön plana çıkmıştı. Pedallar , dikiz aynası ve direksiyon simidi gibi geleneksel bileşenleri bulundurmuyordu. Cruise, Origin’i bir yolculuk paylaşım hizmeti olarak kullanmayı planlaması bu alandaki rekabetin iyice kızışacağını bize gösteriyor.
Genel
Yeni nesil 2022 Range Rover, kamuflajlı olarak görüntülendi
2021‘in sonlarına doğru tanıtılması beklenen yeni nesil Range Rover, casus kameralara yakalandı. Jaguar Land Rover (JLR) Grubu‘nun MLA mimarisini kullanması beklenen araç, kış testleri esnasında görüntülendi.
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MLA mimarisi, şirketin yapacağı her türden araca uygun ve bir miktar elektrifikasyona yatkın bir yapı. Bu yapının tamamen elektrikli, hafif hibrit ve yeni Jaguar XJ gibi araçlarda görülmesi bekleniyor.
Bazı dedikodulara göre yeni nesil Range Rover’da, BMW‘den alınan 4.4 litrelik bir V8 yer alacak. Tabi bu motorun hafif hibrit bir sisteme sahip olacağı söyleniyor. Porsche Cayenne Hybrid gibi elektrikli SUV’ların giderek popüler olduğunu düşünürsek, yeni Range Rover’ın nasıl bir cevapla geleceğini görmek oldukça heyecan verici. Ayrıca bazı söylentilere göre Land Rover, elektrikli araç pazarında rekabet için ayrı bir model üzerinde çalışıyor.
Yeni Range Rover’a ait prototipleri görenler, düşük hızlardaki manevra ve dengeye yardımcı olan dört tekerlekten yönlendirme sisteminin olduğunu söylüyor.
JLR’nin araçta ağır kamuflaj tercih etmesinden mütevellit, tasarım konusunda bir şey söylemek zor. Velar ile başlayan yeni tasarım felsefesinin, en son nesil Evoque‘da gördük. Haliyle bu felsefenin yeni Range Rover’da da görülmesi bekleniyor. Tabi araziye daha yatkın bir çizgide olacak şekilde.
Yeni mimari için oldukça büyük yatırımlar yapan JLR’nin geleceğinin, biraz da yeni Range Rover’ın başarısına bağlı demek mümkün. Çünkü bir süre önce CEO Mary Barra, elektrikli araçlara geçişte GM‘in klasik araçları elektriklendirerek başarı yakalamasının örnek alınası olduğunu söylemişti. Yani JLR, elektrikli araçlara geçişte kült modelleriyle karşımıza çıkabilir.
Kaynak: Carscoops
Genel
Nvidia RTX 2060 ve 2060 Super üretimini durduruyor
Nvidia, son dönemlerde stok sorunlarıyla boğuşuyor. Bu sorunları aşmak isteyen şirket, Turing mimarisi kullanan RTX 2060 ve RTX 2060 Super ekran kartlarının üretimini durduruyor. Şirket, elindeki bütün kaynakları yeni nesil Nvidia RTX 3000 serisine yoğunlaştıracak.
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Nvidia RTX 3000 stok sorunu
Nvidia RTX 3000 kartları, bundan birkaç ay önce çıkışını yaptı. Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği kartlar, adeta fiyat performans tanımının sözlükteki karşılığı konumunda. Nvidia’nın, yeni kartlarıyla ilgili yaşadığı en büyük sorun ise stok. Covid-19 nedeniyle yavaşlayan üretim hızları, fırsatçı stokçularla birleşince ortaya inanması güç senaryolar çıkıyor. Ekran kartlarını, standart satış fiyatından alan bu fırsatçılar daha sonra ellerindeki ürünleri Amazon, eBay gibi platformlarda değerinin çok üstüne satıyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Nvidia, çareyi üretim tesislerinde değişim yapmakta buldu.
Üretim duruyor
Stok sorunlarını çözmek isteyen Nvidia, ilk RTX serisinin giriş seviyesi kartları olan RTX 2060 ve RTX 2060 Super serisi ekran kartlarının üretimini durduruyor. Bu kartların üretimi için kullanılan tüm kaynaklar, Nvidia RTX 3000, serisine aktarılacak. Overclockers.ru tarafından ortaya atılan iddiaya göre, hali hazırda üretilmiş bütün kartlar satılmış durumda. Aslında bu durum çok da şaşırtıcı değil. Son nesilde RTX 2060 ekran kartları, oldukça satın alınabilir seçenekler olsa bile, yeni nesille beraber oyuncular için 3070 gibi kartlar makul bir fiyata daha fazla şey sunuyor.
Herkes aynı sorunu yaşıyor.
Yaşanan sorun sadece Nvidia RTX kartlara özel değil. AMD de yeni nesil Radeon ekran kartlarını tüketiciyle buluşturmakta aynı sorunları yaşıyor. Hatta Sony ve Microsoft bile, yeni nesil oyun konsollarında stok sorunlarıyla karşı karşıya. Olaydan oldukça bıkmış olan tüketiciler, bu ürünlerden birine sahip olmak isterse ya perakendeciler önünde günlerce sıra beklemek, ya da karaborsa üzerinden değerlerinin çok üzerinde fiyatlar ödeyerek satın alım yapmak zorunda kalıyor. Umarız yaşanan sorunlar çok kısa süre içerisinde çözülür ve dünyanın her yerindeki kullanıcılar bu ürünlere kolaylıkla erişim sağlar.
Gelişmeler için takipte kalın…
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Pinterest, politikasını şikayetlerden sonra yeniledi
Pinterest, görüntü paylaşım özelliği içeren, görsellerin paylaşıldığı bir sosyal ağ. Yaklaşık 400 milyonu aşkın kullanıcısı var. Bunun yanında 1600 çalışanı var ve çalışanlar son zamanlarda, özellikle firmanın taciz ve misilleme dahil olmak üzere, bazı şikayetlerde bulundular.
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Pinterest, beş aylık araştırmaya başladı!
Şirket, sahip olduğu kültüre ilişkin geçtiğimiz Çarşamba beş ay önce başlattığı araştırma hakkında bir rapor yayınladı. Bu araştırmada ele alınan temel konular var tabiki. Başlıca taciz ve ayrımcılık konulu olan araştırma, hukuk firması olan Wilmer Hale tarafından yürütülüyor. Bu sorunları çözmeyi amaçlayan firma, şirketin özellikle çalışanlarını anlayabileceği “ombudsman” ofisinin kurulmasını tavsiye ediyor. Yaptığı araştırma sonucunda Wilmer Hale, toplam 350 çalışanla konuştu ve sorunun temeline inmeye çalıştı. Şirket yönetim kurulu, Çarşamba günü çalışanlarla paylaşılan ve şirketin web sitesinde kamuya açık olarak yayınlanan neriyi oybirliğiyle kabul etti.
Ombudsman, bir şirketteki sorunları, şikayetleri ve teşebbüsleri ele alıp değerlendiren ve buna çözüm bulup iki tarafı da tatmin edici cevaplar veren kişidir.
Geçtiğimiz aylarda şirket çalışanları, şirket hakkında yaptığı şikayetlerle gündeme gelmişti. Bu şikayetlerden bazıları, şirketin aleyhinde dava açılmasına sebep oldu. Hafta başında , eski COO Francoise Brougher, Pinterest’e bir cinsiyet ayrımcılığı davası açtı ve bu dava sonucunda şirket, Brougher ve avukatlarına 20 milyon dolar ödedi. Bunun yanında, teknolojide yetersiz görülen gruplara 2,5 milyon dolar ödedi. Wilmer Hale, şirket için daha fazla dava açılmasını önleyecek gibi duruyor. Ayrıca şirket, üstüne aldığı sorumluluğu da bir an önce üstünden atmayı bekliyor.
Oluşturulan rapor, Pinterest’in geleceği için önem taşıyor
Yayınlanan rapor, “Buraya Nasıl Geldik” başlıklı bir bölümle başlıyor. Daha önce politika ekibinde olan iki şirket çalışanı, Ifeoma Ozoma ve Aerica Shimizu, Haziran ayında şirketteki ırkçılık ve cinsiyetçilik hakkında konuşmuştu. Bu rapora göre şirket, çalışanlarının şikayetlerini sürekli olarak takip etmek için merkezi bir işyeri araştırma ekibi kurmalı. Rapor birçok sonuçla beraber şirketin izleyeceği yol hakkında önemli tavsiyelerini de belirtti ve tavsiyelerini şu şekilde açıkladı: İşyeri sorunları araştırmalı ve kapsamlı olmalıdır. Bunun yanında açık ve standart prosedürler takip edilmeli ve özenle yürütülmelidir.
Ek olarak rapor, çalışanlarının sorununu gidermek için “sorun giderme ekibi” kurulması çağrısında bulunuyor. “Olası bir durumda şirket, oluşan sorunu kendi içinde çözmeli ve bu sorunun kime iletilmesi gerektiğini de bilmelidir.” şeklinde devam ediyor.
Çalışanlardan bazıları, şikayetleri arasına alkol ve uyuşturucu politikasının olmamasını da eklemişti. Raporda böyle bir politikanın olmayışı, alkol kullanmayan çalışanların iş etkinliklerinde kendilerini rahat hissetmemesine yol açmış. Bu şikayet sonrasında şirket, çalışanlarının kendini rahat hissetmesi ve yönetimsel davranışlarını geliştirmeleri açısından, bu politikayı geliştireceğini duyurdu.
Bu öneriler gibi bir çok öneriyi içinde barındıran rapora karşılık bir şirket çalışanı şunları söyledi, “Şirketimiz, Yönetim Kurulu Özel Komitesi tarafından önerilen değişiklikleri yapmaya kararlıdır. Çalışanlarımıza değer veriyoruz ve uygulamamızın herkes için çeşitli, eşitlikçi ve kapsayıcı ortam oluşturmak için sorumluluğumuzu biliyoruz.”
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