Amazon yeni bir müzik stream servisi sunacak!

Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Amazon kullanıcılara yeni bir müzik stream uygulaması geliştiriyor.

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Amazon müzik servisinin farkı ne olacak?

Music Business Worldwide sitesinin haberine göre müzik servisi kullanıcılarına CD‘den daha yüksek kalitede müzik dinleme imkanı sunacak. Aylık üyelik ücreti $15 olarak belirlenen hizmet, şirketin diğer müzik servisleri olan Prime Music ve Music Unlimited‘ın yanına eklenecek. Bunlardan ve diğer rakiplerinden en büyük farkı ise sunduğu ses kalitesi olacak.

Spotify, Apple Music gibi diğer müzik stream servisleri en fazla 320 Kbps kalitesinde müzik sunarken, Amazon‘un yeni servisi 1,411 Kbps‘in de üstünde bir ses kalitesi sunacak. Bu konuda uygulamanın asıl rakibinin Tidal olduğu söylenebilir. Kullanıcılara FLAC formatında müzik sunan Tidal ses kalitesi konusunda öne geçerken $20‘lık aylık abonelik ücretiyle dezavantajlı bir konuma geçiyor.

Haberde ayrıca şirketin lisans hakları için yapım şirketleriyle görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.