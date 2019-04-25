Snapchat kullanıcıları oyunlarda kendi Bitmoji ‘lerini kullanabilecekler

Snapchat’in, yeni geliştirilen eklentisi sayesinde, kullanıcılar farklı oyunlarda kendi Bitmoji ‘lerini kullanabilecekler!

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Snapchat, paylaştığı oyun geliştiricisi uygulama sayesinde Snapchat içerisindeki kayıtlı Bitmoji’yi farklı oyunlarda kullanılmasını sağlayacak. Desteklenen oyunlarda kullanmak için Snapcode’u tarayarak oyuncular kendi Bitmoji’lerine erişebilecekler.

Snapchat sözcüsü “Amacımız, Snapchat kullanıcılarının cihazı ne olursa olsun istedikleri oyunda Bitmoji’lerine kolayca erişebilmesidir. Snapchat hesabına bağlamak ve Bitmoji’sini kullanmak için ekrandakı Snapcode’u taraması yeterli” dedi.

Bitmoji’lerin oyun dünyasına giriş yapması sayesine, Snapchat’in bir süredir üzerinde çalıştığı kullanıcı kitlesinin gelişmesi yönündeki adımlar daha hızlı atılacak gibi görünüyor. Snapchat oyun dışındaki farklı alanlarda da Bitmoji uygulaması sayesinde kendinden söz ettirecek gibi görünüyor.