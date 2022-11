Bloomberg‘in haberine göre Amazon, sinema dağıtımı için film üretmek üzere yılda 1 milyar dolardan fazla harcama yapmayı planlıyor.

Şirket hala stratejisi üzerinde çalıştığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, dünyanın en büyük online perakendecisinin yılda 12 ila 15 film üretmeyi ve bu filmlerin sinemalarda gösterime girmesini hedeflediğini söyledi. Önümüzdeki yıl Amazon daha az sayıda film yayınlayacak ve zamanla üretim hacmini artıracak. Bu kadar çok sayıda filmin yayınlanması şirketi büyük stüdyolarla aynı seviyeye getiriyor.

Yayın hizmetleri genellikle filmlerini sinemalarda yayınlamaktan kaçınır ya da geleneksel stüdyolara göre daha kısa bir süre ve daha az ekranda yayınlar. Amazon, Netflix’e kıyasla sinemalara daha açık olmakla birlikte, orijinal filmlere henüz o kadar çok yatırım yapmadı. Netflix yılda yaklaşık 100 film yayınlarken, Amazon yalnızca birkaç düzine film yayınlıyor.

Bloomberg Intelligence analisti Gitta Ranganathan, “Amazon.com’un sinemalarda gösterilmek üzere yılda 12-15 film üretmek için 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlaması, tiyatro modeline bir güven oylamasıdır” dedi. Universal ve Warner’ın kabaca benzer bütçelere sahip olduğu düşünüldüğünde bu plan hasılatı %15-%20 oranında artırabilir.”

Bu haber sinema işletmecilerinin hisselerini yükseltti. En büyük ağ AMC Entertainment Holdings Inc. New York’ta %9,2 artışla 7,99 dolara yükseldi. Cinemark Holdings Inc. hisseleri ise %12 artışla 13,78 dolara yükseldi.

Amazon maliyet azaltma modundayken bile, Ben-Hur ve Legally Blonde gibi filmlerin yapımcısı 98 yıllık Hollywood stüdyosu MGM’yi 8,5 milyar dolara satın almasının ardından şirket orijinal filmlere yatırımını artırıyor. Şirketin franchise’ları arasında Rocky ve James Bond da bulunuyor. MGM’nin üst düzey yöneticilerinden ikisi, Michael DeLuca ve Pam Abdi, şirketi satın aldıktan sadece bir ay sonra Amazon’dan ayrıldı, bu nedenle Amazon Studios şefi Jennifer Salke film işini yürütecek bir yönetici arıyor.

Kurucu Jeff Bezos ayrıca Hollywood stüdyosunu daha ticari materyaller geliştirmeye ve yayınlamaya zorladı, bu da son The Lord of the Rings TV dizisinin yanı sıra Chris Pratt’in oynadığı bir dizi olan The Terminal List gibi projelere yol açtı. Netflix ve Apple da dahil olmak üzere tüm yayın şirketleri, filme geçmeden önce orijinal TV’ye daha fazla para yatırdı.

Sinema salonları Amazon’un yeni ürününden memnun kalacaklardır. ABD’de bilet satışları, pandemi nedeniyle sinemaların kapatılmasından önceki son tam yıl olan 2019’a kıyasla %33’ten fazla düştü.

Yine de bilet satışlarındaki düşüşe rağmen film yapımcıları, Hollywood emektarları ve yetenek temsilcileri medya şirketlerinin sinemalara dönmesi için bastırıyor. Sinemalarda büyük bir başarı elde etmenin, en büyük streaming filminden bile daha kârlı olduğuna inanıyorlar.