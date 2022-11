Son büyük güncellemenin ardından WhatsApp toplulukları, sohbet içi anketleri ve 32 kişilik görüntülü aramayı kullanıma sundu. WABeta’ya göre firma sesli durum güncellemeleri, WhatsApp sohbeti ve masaüstü kullanıcıları için ayrı bir aramalar sekmesi üzerinde çalışıyor.

Sesli durum güncellemeleri

WhatsApp şu anda iOS beta için durum güncellemelerinde sesli not alışverişi seçeneğini eklemek için çalışıyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, kullanıcılar metin durum güncellemelerinin yanında 30 saniyeye kadar sesli not gönderebilecekler: Tıpkı bir WhatsApp sohbetinde olduğu gibi, bu bölümde herhangi bir metin girmediğinizde mikrofon simgesi görünecektir; aksi takdirde, her zamanki gibi bir durum güncellemesi yoluyla bir metin göndereceğiniz anlamına gelir.

Sesli durum güncellemelerinizin yalnızca gizlilik ayarlarınızda belirttiğiniz kişilerle paylaşılacağını ve her zaman uçtan uca şifreleneceğini unutmamak önemlidir.

Ayrıca bkz: 500 Milyon WhatsApp Kullanıcısının Telefon Numaraları Satışa Çıktı!

WhatsApp chat

WhatsApp, masaüstü kullanıcıları için resmi bir WhatsApp sohbeti geliştiriyor. Bu ekran görüntüsünde gösterildiği gibi WhatsApp, kullanıcıların ipuçları alabileceği, duyuruları görebileceği ve yeni özellikler hakkında bilgi edinebileceği özel, doğrulanmış bir sohbet sunmayı amaçlıyor.

Resmi WhatsApp sohbeti salt okunur, uçtan uca şifrelenmiş bir sohbettir, bu nedenle iletişimler engellenemez. WhatsApp’tan mesaj almak istemiyorsanız, bu sohbeti sessize alabilir veya yasaklayabilirsiniz.

Aramalar sekmesi

Windows için WhatsApp beta şu anda bazı beta test kullanıcılarına uygulama kenar çubuğunda bir arama seçeneği sunuyor. Ekran görüntüsü, kullanıcıların masaüstü uygulamasındaki arama geçmişlerinin bir listesini ve arama kartını açarak arama ayrıntılarını görüntüleyebilecekleri Aramalar sekmesini gösteriyor. Ancak, bu özelliğin henüz beta aşamasında olduğunu ve arama geçmişinin düzgün bir şekilde senkronize edilemeyebileceğini unutmayın.

Kullanılabilirlik

Sesli durum güncellemesi ve WhatsApp sohbetinin masaüstünde kullanılabilirliğine gelince, bunlar hala geliştirme aşamasındadır ve kullanıcıların bunlara erişmesi muhtemelen biraz zaman alacaktır. Bununla birlikte, Aramalar sekmesi özelliği Windows 2.224.6.4.0 için WhatsApp beta sürümünde sınırlı beta test kullanıcılarına sunuluyor.

Kaynak 1, 2, 3