Amazon’un kurucusu, CEO’su ve başkanı Jeff Bezos ile ünlü televizyon sunucusu ve Jeff’in nişanlısı Lauren Sanchez, Marmaris’in büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir akşam yemeği deneyimi yaşadı. Bezos, nişanlısı ve yakın dostlarıyla birlikte, 500 milyon dolarlık lüks yatı “Koru” ile Türkiye’nin eşsiz kıyı şeridini keşfetmeye devam ediyor. Bodrum’da demirledikleri yatlarında başlayan tatil serüveni, Fethiye Göcek’in muhteşem koylarında devam ediyor.

Jeff Bezos Marmaris’te 3.5 milyon TL hesap ödedi

Bu özel tatil sırasında Bezos ve Sanchez, yakın dostlarını yatlarında ağırlayarak keyifli anlar paylaşıyor. Önceki akşam ise bu özel grup, Marmaris’in seçkin mekanlarından biri olan D Maris içerisindeki Akdeniz ve Fransız mutfağının en seçkin lezzetlerini sunan ünlü bir restoranda akşam yemeği yedi. Restoranın şefleri, Bezos ve misafirleri için özel olarak hazırlanan yemeklerle adeta bir gastronomi şöleni sundu.

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Takvim gazetesinden Ufuk Özcan’ın haberine göre, bu lüks yemeğin sonunda Jeff Bezos’un ödemiş olduğu hesap dudak uçuklattı. Bezos’un, bu görkemli akşam yemeği için tam 100 bin euro, yani yaklaşık olarak 3,5 milyon TL ödediği öğrenildi. Bu astronomik rakam, Bezos’un serveti ve lüks yaşam tarzının bir yansıması olarak değerlendirildi.

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in bu tatili, medyada büyük yankı uyandırdı. Çiftin tatil rotası, konakladıkları yat ve tercih ettikleri lüks restoranlar, kamuoyunun ilgisini çekerken, Bezos’un cömertliği ve gösterişli yaşamı bir kez daha gündeme geldi. Bezos, sadece iş dünyasında değil, sosyal yaşamında da dikkat çekici adımlar atmaya devam ediyor. Bu tatil, Bezos’un yoğun iş temposunun ardından nişanlısı ve dostlarıyla geçirdiği değerli anların bir yansıması olarak görülüyor.

Bezos’un Marmaris’teki bu görkemli akşam yemeği, sadece ödenen yüksek hesapla değil, aynı zamanda çiftin mutluluğunu ve dostlarıyla paylaştıkları anları öne çıkaran bir haber olarak hafızalarda yer etti. Bezos ve Sanchez’in tatil maceraları, medya tarafından yakından takip edilmeye devam ederken, çiftin Türkiye’deki tatillerinin başka sürprizlere de sahne olup olmayacağı merak konusu oldu.