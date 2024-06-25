Amazon Prime Day 2024 ne zaman sorusu, internette indirim kovalayanların en sık sorduğu soru olarak karşımıza çıkıyor. Amazon Prime üyelerinin dehşet indirimlerle alışveriş yapabildiği Amazon Prime Day 2024 tarihi açıklandı. İşte Amazon Prime Day 2024 hakkında her şey.

Amazon Prime Day 2024 Ne Zaman? Yılın İndirimleri Geliyor

Amazon’un Prime üyelerine özel olarak düzenlediği indirim festivali Prime Day 2024 tarihleri belli oldu. Amazon Prime Day 2024 ne zaman diye soranlar için, bu yıl Prime Day indirimleri 16-22 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yalnızca Amazon Prime üyelerinin faydalanabileceği bu özel indirim günleri, birçok kategoride büyük fırsatlar sunacak.

Prime Day 2024 kapsamında, cep telefonlarından bilgisayarlara, gaming ekipmanlarından ev aletlerine kadar pek çok üründe büyük indirimler olacak. Geçtiğimiz yıl, Prime Day indirimlerinde birçok ürün en düşük fiyatlarıyla satışa sunulmuştu ve bu yıl da benzer indirimlerin yapılması bekleniyor. Ayrıca, bu dönemde Flaş Fırsatlar ile kısa süreli büyük indirimler de sizleri bekliyor olacak.

Amazon Prime üyeliği, Prime Day 2024 indirimlerinden yararlanabilmek için gerekli. Prime üyeliği aylık 39 TL karşılığında sunuluyor ve ilk kez üye olacaklar için 30 günlük ücretsiz deneme süresi mevcut. Ücretsiz deneme süresini başlatarak Prime Day fırsatlarından faydalanabilirsiniz.

Amazon Prime Üyeliği Neler Veriyor?

Prime Video: Prime üyeleri, Prime Video platformunda birçok yerli ve yabancı film ve diziye herhangi bir ücret ödemeden veye reklam olmadan erişebiliyor.

Prime üyeleri, Prime Video platformunda birçok yerli ve yabancı film ve diziye herhangi bir ücret ödemeden veye reklam olmadan erişebiliyor. Hızlı ve Ücretsiz Kargo: Prime üyeleri, kargo ücreti ödemeden aynı gün, ertesi gün veya randevulu teslimat hizmetlerinden yararlanabiliyor. Birçok ürün ertesi gün kapınızda olabilir.

Prime üyeleri, kargo ücreti ödemeden aynı gün, ertesi gün veya randevulu teslimat hizmetlerinden yararlanabiliyor. Birçok ürün ertesi gün kapınızda olabilir. Özel İndirimler ve Erken Erişim: Prime üyeleri, Prime Day indirimlerine ek olarak kısa süreli fırsatlara da erken erişim sağlıyor. Çok Al & Az Öde gibi kampanyalar da mevcut.

Prime üyeleri, Prime Day indirimlerine ek olarak kısa süreli fırsatlara da erken erişim sağlıyor. Çok Al & Az Öde gibi kampanyalar da mevcut. Fiyat Farkı Ödeme Garantisi: Prime Day süresince Amazon.com.tr veya Amazon mobil uygulamasından alınan ürünlerde fiyat düşüşü olursa, aradaki fark hediye kartı olarak geri ödeniyor.

Prime Day süresince veya Amazon mobil uygulamasından alınan ürünlerde fiyat düşüşü olursa, aradaki fark hediye kartı olarak geri ödeniyor. Prime Gaming: Prime Gaming ile üyeler, ücretsiz oyunlar, oyun içi avantajlar ve Twitch.tv’de sevdikleri bir yayıncıya aylık ücretsiz abonelik hakkı elde edebiliyorlar.

Teknoloji tutkunları ve alışveriş meraklıları için büyük fırsatlar sunan Amazon Prime Day 2024 ne zaman diye soranlar için cevap: 16-22 Temmuz. Prime üyeliğinizi şimdi başlatarak bu büyük indirimlerden yararlanmayı unutmayın!

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Prime günleri 2024 nasıl geçecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!