Dünya çapında 200 milyondan fazla kullanıcısı olan Amazon Prime Video, çok çeşitli filmler ve diziler içeren son derece popüler bir yayın hizmeti olarak öne çıkıyor. Görünüşe göre Amazon Prime Video değişecek ve yeni bir isme sahip olacak. Yayınlanan bir rapora göre Amazon cephesi Prime Video yayın hizmetini Amazon TV olarak yeniden adlandırmayı düşünüyor!

Amazon TV ile Platform Kökten Değişebilir!

Raporu paylaşan internet sitesi, şirketin yakın zamanda çalışanları ve üyeleri arasında yaptığı bir araştırma anketinin kopyasına sahip olduğunu iddia etti. Raporda hizmetin yeni logosu ve diğer bilgiler hakkında da açıklamalara yer verilmiş. Amazon’un düzenlediği ankette yeni isimle ilgili görüşler soruluyor ve şirketin Amazon TV, Amazon Stream, Amazon+, Amazon Streaming ve Amazon Premiere isimlerini düşündüğü belirtiliyor.

Rapora göre, Amazon ankette “ücretsiz uygulama” terimini kullandı ve spekülasyonlar, bazı içeriklerin reklamlarla birlikte ücretsiz olarak yayınlanabileceği ve platformun Amazon Originals ve diğer premium içeriklere erişimin yalnızca Prime abonelerine açık olduğu bir “freemium” iş modeline doğru ilerlediğini gösteriyor.

Prime kanallarına ise yalnızca Prime aboneliği ile erişilebiliyor. Bununla birlikte, Prime üyeliği olmadan da mağaza sekmesinden dizi ve filmler satın alınabiliyor veya kiralanabiliyor.

Şu anda Prime Video’yu kullanmak için Prime üyeliği gerekli. Ödüllü Amazon Orijinalleri, en yeni filmler ve birçok dizi Prime Video kütüphanesine dahil. Prime Video’ya hem uygulama üzerinden hem de internetten girerek bu içeriklere erişebiliyorsunuz.

Geçtiğimiz güne kadar ülkemizde 7,90 TL’ye satılan Amazon Prime üyeliği, bir günde %400 zam yedi ve 39 liraya ulaştı. Dolar cinsinden baktığımızda 2 dolara karşılık gelen bu ücret, ABD’deki kullanıcıların 15 dolara bu servise ulaştığı düşünüldüğünde halen çok ucuz.

Yine de Amazon’un bir günde bu denli yüksek fiyat artışı biraz ters tepecek gibi görünüyor. Öyle ki, birçok Amazon Prime üyesi Twitter’dan ses yükseltti ve Prime üyeliğini iptal edeceğini söyledi. Her ne kadar Amazon Prime servislerinden biri olan Prime Video birçok popüler yapıma ev sahipliği yapsa da, kütüphanenin Netflix gibi devlere kıyasla çok yetersiz olduğu söylenebilir. Umuyoruz ki, isim değişikliği ile beraber bu durum da değişir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Amazon Prime Video’nun yeni ismi ne olmalı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!