Dünya çapında hizmet veren ve milyonlarca kullanıcısı olan Amazon, sunduğu Prime abonelik hizmeti fiyatlarını Türkiye’de de yükseltti. Prime abonelik fiyatları geçtiğimiz aylarda diğer ülkelerde de artış göstermişti ancak Türkiye bu artıştan etkilenmemişti. Ancak son güncellemeyle birlikte Prime abonelik fiyatı 8 TL’den 39 TL’ye yükseltildi. Bu fiyat artışı neredeyse yüzde 400 seviyesinde gerçekleşti. Yeni fiyat ile birlikte Prime aboneliği halihazırda yeni abonelik almak isteyenler için aktif edilmiş durumda. İlk ay ücretsiz olan Prime aboneliği sonrasında 39 TL karşılığında sunuluyor.

Ancak Prime aboneliğinin sunduğu avantajlar da oldukça fazla. Prime aboneleri, Amazon’dan yapacakları alışverişlerde ücretsiz ve hızlı teslimat seçeneğinden yararlanabiliyorlar. Ayrıca Prime Video’dan da ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorlar. Prime Gaming üzerinden de her ay ücretsiz oyunlar ve pek çok oyun için ek içerikler alınabiliyor. Bunların yanı sıra Amazon’a ait olan Twitch platformunda da her ay ücretsiz bir şekilde bir yayıncıya abone olunabiliyor.

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Prime abonelik fiyatının artmasıyla birlikte Twitch’teki abonelik ücretlerinde de bir artış beklenebilir. Ancak Prime aboneliğinin sunduğu avantajlar ve diğer hizmetlerin fiyatları da göz önüne alındığında, Prime aboneliği hala rakiplerine göre daha uygun bir fiyatta sunulmaya devam ediyor.