Amazon Prime ayrıcalıklarından faydalanan binlerce kullanıcı için dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Uzun süredir memnuniyet yaratan Amazon Prime iade ve değişim politikaları, artık yepyeni bir döneme giriyor. Kullanıcıların fark ettiği üzere, platformda ürünlerin Amazon Prime ürün değişimi seçeneği kaldırıldı.

İçindekiler Amazon Prime Türkiye ürün değişimi seçeneği artık yok

Amazon Prime Türkiye ürün değişimi seçeneği artık yok

Amazon Prime Türkiye kullanıcıları, alışveriş sonrası yaşanan sorunlarda değişim hizmetinden sıklıkla yararlanıyordu. Son günlerde bazı kullanıcılar sipariş geçmişinde artık Amazon Prime ürün değişimi seçeneğinin bulunmadığını fark etti.

Bir kullanıcı, ürün değişim butonu yoktu, ben de canlı desteğe bağlandım. Onlar da artık değişim yapılmadığını doğruladı şeklinde paylaşımda bulundu. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Şirket cephesi, canlı destek üzerinden yaptığı açıklamada “Amazon Prime sisteminde artık değişim özelliği kaldırıldı. Sadece Amazon Prime iade seçeneği aktif şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı. Yani kullanıcılar, bir üründen memnun kalmazsa artık sadece iade ederek parasını geri alabilecek.

Bununla birlikte, bu kararın tüm Amazon Prime Türkiye operasyonları için geçerli olup olmadığı henüz netleşmiş değil. Yasal yükümlülükler gereği, ayıplı veya hasarlı ürünlerin değişimi halen zorunlu olabilir. Kullanıcı isteğiyle yapılan keyfi değişimlerin artık sistem dışında bırakıldığı anlaşılıyor.

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